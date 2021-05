Horizon Forbidden West: étonnement devant l’apparition d’Aloy

Sony a publié jeudi environ 14 minutes de jeu de Horizon interdit ouest. Les fans ont eu un premier aperçu du monde du jeu, il y avait aussi des machines menaçantes et nouvel équipement à voir.

Le protagoniste Aloy est également un peu différent de celui du prédécesseur Horizon Zero Dawn. Sur les réseaux sociaux, les fans spéculent maintenant sur la raison de cela.

Horizon Forbidden West: Aloy a l’air différent

Grâce à la nouvelle technologie, tout le jeu peut être vu au premier coup d’œil très détaillé en dehors. C’est également le cas avec Aloy: le design a été essentiellement conservé, à l’exception des autres vêtements. Elle voit encore plus réaliste mais ces détails le font également paraître un peu plus vieux.

Cependant, les événements de « Forbidden West » n’ont lieu que six mois environ après ceux de la première partie, donc ce n’est pas à cause de leur âge. De plus, certains fans pensent qu’Aloy est quelque chose de différent du reste du monde semble hors de propos.

Reste donc à voir si la technologie du PlayStation 5 ou le jeu lui-même. Dès que plus de matériel de jeu apparaîtra, cela sera probablement clarifié – cela peut également être dû aux conditions d’éclairage du décor présenté.

En route pour l’ouest interdit

Dans la suite, Aloy doit non seulement s’affirmer contre de nouveaux types de machines, mais aussi contre le monde post-apocalyptique peste mystérieuse protéger. Pour ce faire, elle doit chercher à nouveau une solution salvifique dans les vestiges de la civilisation passée.

« Horizon Forbidden West » devrait sortir en 2021 sur PS4 et PS5. Sur un carte faite par des fans vous pouvez déjà voir où le voyage vous mènera cette fois.