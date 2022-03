Horizon Forbidden West: Comment vaincre les mâchoires d’escalade

la mâchoires d’escalade fêter ses débuts dans Horizon Interdit Ouest. la singes robots agiles se trouvent souvent sur les arbres en raison de leurs bonnes compétences en escalade et ont de fortes attaques de mêlée et de feu. Ce Guider vous aidera à vaincre ces machines.

Horizon Forbidden West : Alors vous vous battez contre les mâchoires grimpantes

Une arme amovible, que vous pouvez utiliser à vos propres fins, malheureusement, la mâchoire d’escalade n’en a pas. Mais vous pouvez lui faire beaucoup de dégâts avec des tirs bien ciblés en frappant le composants explosifs objectifs. Par exemple, la machine a deux à l’arrière détonateur. Si vous frappez l’un des détonateurs avec une flèche de choc, une explosion élémentaire se produira.

la secouer le sac sur la tête (il est préférable de les laisser vous montrer avec le focus) peut généralement être explosé avec suffisamment de dégâts. De plus, la mâchoire d’escalade en a une sur chacune de ses pattes réservoir de bronzage. Détruisez-les avec votre arsenal d’armes et ils exploseront.

De plus, il est utile de séparer ou de détruire certains composants Bloquer les capacités de l’adversaire. Afin que vous puissiez Poussoir de queue de pulvérisation de gaz toxique retirer à son extrémité de la queue avec suffisamment de dégâts de déchirure. Non seulement cela vous donne une ressource importante pour les améliorations d’armes et d’armures, mais vous ne pouvez plus être empêché de prendre de la nourriture ou des potions pendant le combat.

le analyseur de ressources, qui protège les yeux du singe machine, vous pouvez également l’enlever. Cela révèle un bon endroit pour les échecs.

Généralement propre Attaques d’eau de feu bon contre Climbing Jaw tandis que Fire et Plasma n’infligent pas autant de dégâts. Le pontage peut se faire au Chi poitrine ouvrir.