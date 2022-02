Horizon Forbidden West: Comment trouver les 12 enregistreurs de vol dans le RPG d’action – solution

Dans les jeux de rôle d’action Horizon Interdit Ouest il y a vraiment beaucoup à faire pour vous et l’héroïne Aloy. Entre autres choses, vous pouvez 12 enregistreurs de vol récupérez-les et échangez-les plus tard au bosquet commémoratif contre un très spécial, carrément récompense légendaire échanger. Nous vous aiderons ci-dessous à collecter avec succès tous les objets de collection dans l’Ouest interdit.

Que sont les enregistreurs de vol ?

Un enregistreur de vol, souvent aussi appelé boîte noire, est un enregistreur, qui sont généralement installés dans les avions et les hélicoptères. ils dessinent donnée pertinente pendant un vol. Dans le RPG d’action, vous pouvez collecter une douzaine de ces objets dans le cadre d’une activité secondaire, qui sont dispersés à travers le vaste monde du jeu et vous Détails sur l’histoire des anciens faire apparaître.

Boîte noire #1 : No man’s land

Vous pouvez faire le premier enregistreur de vol au sud dans le no man’s land à trouver là où les roches rougeâtres apparaissent lentement sur votre carte un paysage aride doux. Il y a aussi un abri près du site du crash que vous pouvez déverrouiller. Une fois que vous avez trouvé l’avion détruit, tout ce que vous avez à faire est d’utiliser la lance d’Aloy défoncer la porte et emballer l’objet.

Ici vous pouvez trouver le premier enregistreur de vol © Sony Interactive Entertainment

Boîte noire n° 2 : les pics de Whitewatch

Le deuxième enregistreur de vol est situé près de votre base, plus précisément sur le versant oriental des montagnes. Si vous vous y rendez, vous pourrez reste de l’avion découvrir dans les rochers. Maintenant, votre lanceur de traction est utilisé, car vous devez vous en servir deux barres bouge de là. Après cela, vous pouvez empocher l’objet de collection.

© Sony Interactive Entertainment Cet avion s’est écrasé à haute altitude © Sony Interactive Entertainment

Boîte noire #3 : profondeur Jag

Afin de pouvoir atteindre cette boîte noire, vous devez communiquer avec Aloy plonger. Pour ce faire, rendez-vous à la rivière en plein centre au sud du no man’s land et saute dans l’eau fraîche. Nagez vers le sud jusqu’à l’épave de l’avion. Vous devez nager à travers une fois pour obtenir l’objet.

Emplacement du troisième enregistreur de vol © Sony Interactive Entertainment

Boîte noire #4 : L’éperon

Alors vas-y après son pur et courir vers les montagnes à l’est de la colonie. Si tu regardes par là, tu en apercevras un grande zone de débris. Entre les deux, il y a quelques machines sur la route que vous devez d’abord démonter.

© Sony Interactive Entertainment Attention aux machines à l’extérieur de la machine ! © Sony Interactive Entertainment

Alors tu peux tu peux regarder la porte de l’épave, celle Cellule de puissance nécessaire. Comme il se doit, il y en a un qui traîne non loin de vous et dont personne ne semble plus avoir besoin. Utilisez-les et éliminez-les fleur en métal intérieurement. Ensuite, vous pouvez prendre l’enregistreur de vol.

Boîte noire #5 : Signes sanguins

dans le Au nord-est de Burning Spear la prochaine boîte noire vous attend. Pour les trouver, vous devez aller presque jusqu’au bord de la carte. Une partie de l’avion se trouve sur une falaise, mais heureusement, il y a un point d’ancrage pour votre lanceur de brouillon là-bas. Relevez-vous, enfoncez la porte et prenez l’objet.

Ici vous pouvez trouver le cinquième enregistreur de vol © Sony Interactive Entertainment

Boîte noire #6 : Sables immobiles

Et à la mi-temps : Allez maintenant aux ruines de la relique dans le Au nord-ouest de Glimmerangle puis continuez à courir vers le nord-ouest jusqu’à ce que vous arriviez à un camp et à un point de déplacement rapide. Vous pouvez maintenant être très proche de vous une partie de l’avion découvrir qui s’avance de la mer de sable. Ici aussi, une fleur en métal vous barre la route. Maintenant, retirez une autre caisse et prenez l’enregistreur de vol.

© Sony Interactive Entertainment Un enregistreur de vol attend également dans le désert du Nevada © Sony Interactive Entertainment

Boîte noire #7 : Le bosquet commémoratif

Notre prochain arrêt est le bosquet du souvenirà partir de laquelle vous dans direction sud il faut y aller jusqu’à en avoir un pont atteint. Vous pouvez déjà repérer des restes d’avion à proximité. Montez sur le côté gauche de l’épave et laissez-vous tomber au sol lorsque vous une boite et un moteur peut découvrir sur le terrain. De là, vous pouvez point d’ancrage atteindre et vous donner accès à l’avion. Ouvrez la porte et vous pourrez récupérer la boîte noire.

Cet enregistreur de vol se trouve juste au coin du bosquet commémoratif © Sony Interactive Entertainment

Boîte noire #8 : Morsure de sel

Ne faites pas semblant d’être fatigué, notre périple « Horizon Forbidden West » continue vers le grand nord : Après morsure de sel. Après être entré dans la place, restez à gauche et vous y trouverez un revendeur. Ce sera intéressant derrière son stand, car vous y verrez un point fait pour votre lanceur de traction. Montez dans le petit arbre entrez et obtenez la boîte noire.

Le huitième enregistreur de vol vous attend à Salzbiss © Sony Interactive Entertainment

Boîte noire #9 : Le sentier de la pluie

Nous sommes maintenant au plus profond de l’Ouest interdit, dans la première grande zone forestière. En cela, vous pouvez Loot Enterprise Le sentier de la pluie Trouver. A partir d’ici tu pars Nord et vous devriez trébucher sur l’avion détruit.

© Sony Interactive Entertainment D’ici derrière l’épave sur la gauche, vous trouverez la batterie © Sony Interactive Entertainment

Méfiez-vous des machines dans ce domaine cependant! Cette fois tu en as encore besoin une cellule de puissance. Pour l’obtenir, vous devez d’abord en avoir un fleur en métal démonter puis aller du côté opposé à vous. Insérez la batterie ici et obtenez l’enregistreur de vol.

Boîte noire #10 : Faille Bonebleach

Allez maintenant dans le chaîne de montagnes la plus au nord-ouest en haut de la carte Horizon Forbidden West. Si vous ne pouvez pas encore faire le pont avec Sunwing, préparez-vous à une ascension difficile. Vas-y en premier au refuge au coin de la rue où c’est un Cellule de puissance trouve. Emmenez-les à l’avant de l’ancien avion qui est à l’ouest de toi situé. Utilisez la batterie sur la porte puis prenez la prochaine boîte noire.

Cet enregistreur de vol est dans les airs © Sony Interactive Entertainment

Boîte noire n°11 : Quartier général des Gardiens

Sortez de l’abri que vous venez de trouver au sud jusqu’à ce que vous arriviez à une montagne au milieu de la forêt dense. En hauteur dans cette zone, vous pouvez entrer dans un pré un autre accident d’avion Trouver. À l’intérieur, vous devez déplacer une autre boîte et l’enregistreur de vol est à vous.

© Sony Interactive Entertainment Pour cet enregistreur de vol, nous recommandons une aile solaire © Sony Interactive Entertainment

Boîte noire #12 : Île des Tours

Final! Voyagez vers l’île la plus à l’ouest du monde du jeu touche terre et de là continuer en direction ouest jusqu’à un petite baie. À partir de là, vous devriez déjà en avoir un cascade voir où l’avion est en haut. Il faut faire un petit détour car malheureusement on ne peut pas bien grimper le long de la cascade. Il faut donc faire un petit détour et faire le tour de l’extérieur ou descendre d’une aile solaire au-dessus. Une fois en haut, vous trouverez la boîte noire parmi les décombres.

Ici vous pouvez trouver le dernier enregistreur de vol © Sony Interactive Entertainment

Voici où vous obtenez votre récompense :

Maintenant que vous avez enfin rassemblé les 12 enregistreurs de vol, vous pouvez maintenant regarder celui déjà mentionné au début recueillir la récompense. Pour cela, il faut revenir à bosquet commémoratif voyage de retour et à Untalla marche. Échangez d’abord avec elle et échangez les enregistreurs de vol contre des ressources précieuses. Après cela, vous devez à nouveau échanger avec elle et elle vous donnera votre récompense : Les Ailes des Dixune fronde de démolition légendaire qui peut être utilisée pour infliger de sérieux dégâts au combat.