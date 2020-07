Horizon Forbidden West avec des tempêtes d’énergie qui peuvent changer le monde

Horizon interdit ouest faisait partie du grand Événements PS5 présenté pour la première fois et a suscité un grand enthousiasme parmi les fans. Maintenant, les développeurs révèlent des nouvelles intéressantes sur le Horizon Zero Dawn-Successeur. Il y a donc maintenant des informations concrètes sur le décor et l’action.

Le monde du jeu s’étend de l’Utah à la côte Pacifique

dans le première bande-annonce un avant-goût du nouveau monde du jeu a déjà été donné. Entre autres choses, Aloy se rendra à San Francisco sur la côte ouest des États-Unis – ou ce qu’il en reste. Le Golden Gate Bridge patiné était déjà visible dans la remorque.

© VOUS / Guerrilla Games

Dans le dernier numéro du PlayStation Official Magazine, le développeur Guerrilla Games révèle plus de détails sur le monde du jeu:

Le cadre s’étend de l’Utah à la côte Pacifique.

Alors Aloy se rendra en Californie, au Nevada et probablement dans une partie de l’Utah. Les sites incluent la vallée de Yosemite, le palais des Beaux-Arts, le Golden Gate Bridge et le San Francisco Ferry Building.

La scène de la bande-annonce avec le dragon holographique pourrait éventuellement être située à Las Vegas, Nevada en raison du sable du désert.

De nouvelles machines comme le volant Sunwing

Dans Horizon Forbidden West, Aloy rencontre de nouvelles machines. Les nouvelles informations suivantes sont disponibles:

Dans la première bande-annonce, un premier regard sur l’énorme vivaneau a été donné. Il vit dans les régions côtières et les marécages. Par conséquent, vous pouvez trouver ces bêtes dans les zones forestières inondées de Californie, entre autres.

© VOUS / Guerrilla Games

Au San Francisco Ferry Building, qui est maintenant sous l’eau, Aloy rencontre des mâchoires ressemblant à des crocodiles. Dans “Horizon Forbidden West”, il sera possible de plonger.

Les ailes du soleil sont de grandes bêtes volantes dont les ailes sont équipées de cellules photovoltaïques. Ils survolent un nouveau biome tropical en Californie.

Le monde est ravagé par de fortes tempêtes d’énergie et une peste rouge

© VOUS / Guerrilla Games

Le monde du jeu présentera de grands dangers non seulement sous la forme de bêtes technologiques, mais aussi en raison de la météo. L’équipe de développement révèle des tempêtes supercellulaires qui peuvent survenir et causer des dommages importants. Plus précisément, on dit qu’ils sont capables de changer le monde en inondant des canyons ou d’autres régions du monde. De plus, de l’énergie électrique rouge est générée lors des tempêtes et des tornades.

© VOUS / Guerrilla Games

C’est une partie importante de l’action, car cette énergie serait responsable de la peste rouge qui infecte la flore et la faune dans “Horizon Forbidden West”. Aloy doit découvrir ce qui se cache derrière ces tempêtes et la peste rouge.

“Horizon Forbidden West” devrait être publié exclusivement pour le 2021 PlayStation 5.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂