Horizon Forbidden West aura un mode de performance à 60 ips sur PS5

L’un des avantages de la conception et de la sortie de jeux sur PlayStation 5 et PS4 est qu’il garantit pratiquement la marge requise pour 60 images par seconde, et comme la plupart des titres propriétaires de Sony de cette génération, Horizon Forbidden West ne sera pas différent. . S’exprimant dans le cadre d’une interview avec Singapore News Live, le réalisateur Mathijs de Jonge a expliqué que la deuxième sortie estivale d’Aloy sera soutenue par un mode Performance sur PS5.

« Pour la version PS5, nous prenons en charge deux modes : l’un est le mode Performance et l’autre est quelque chose comme un mode Qualité », a-t-il déclaré. « Le mode qualité est en 4K à 30 images par seconde, mais le mode performance est en effet à 60 images par seconde. Alors oui, nous avons une version à 60 images par seconde pour la PS5. C’est le même type de spécification que nous avons vu dans d’innombrables autres titres récemment, alors attendez-vous à une résolution légèrement inférieure en mode Performance avec l’avantage de cette fréquence d’images améliorée.

Il ne fait aucun doute que 60 images par seconde ont été jusqu’à présent l’un des points forts de la génération, car les jeux se sentent beaucoup plus réactifs pour un contrôle à une fréquence d’images plus élevée. Nous espérons que, même après la fin de la période intergénérationnelle, les développeurs continueront de donner la priorité à l’offre d’un mode de performance – cela semble être une option nécessaire de nos jours.