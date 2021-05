Horizon Forbidden West a l’air absolument génial dans le gameplay de la PS5

Sony montre pour la première fois dans son propre flux d’événements Gameplay à Horizon interdit ouest. La dernière aventure d’Aloy se présente sous son plus beau côté et nous avons un bon aperçu de ce qui se passe dans le gilets interdits attendu.

Horizon Forbidden West: The Big Hit Gameplay révèle pour PS4 et PS5

Dans la diffusion récente État des lieux Sony a montré le super gameplay révèle à « Horizon Forbidden West ». Nous avons pu sortir de la suivante pendant près de 20 minutes Superproductions PS4 et PS5 voir.

Avec un planeur et un lanceur de corde à la chasse aux bêtes

Dans le gameplay montré, Aloy est dans le Ruines de la ville de San Francisco – à la fois sur terre et dans un court Plongée sous l’eau. Cependant, l’excursion n’est pas trop paisible. L’ennemi Tribu Tenakth rend sa vie difficile et elle doit se défendre contre une nouvelle course de machines Vélociraptors rappeler. Heureusement, Aloy peut utiliser de nombreuses armes à distance telles qu’un arc et des flèches et des bombes (fumigènes).

Des gadgets entièrement nouveaux ont également été présentés et nous rappellent un peu Zelda: Souffle de la nature. Aloy peut avec un Planeur Flottez dans les airs et sautez en toute sécurité depuis des plates-formes élevées. Avec un Grappin elle peut se hisser aux points d’escalade et aux plates-formes. Avec sa concentration, elle peut maintenant Afficher les points d’escalade dans la zone laisser.

À la fin de la révélation du gameplay, il y avait aussi un gros combat contre un gros Éléphant bête. Nous pouvons donc nous attendre à de nombreuses batailles cool dans l’ouest interdit.

© VOUS / Guerrilla Games

La peste rouge et les tempêtes d’énergie ravagent l’Occident interdit

Quant à l’histoire, on peut déjà dire que le peste rouge joue un grand rôle. Il attaque la flore et la faune et sévit dans l’ouest interdit. Les dangereux se déplacent aussi dans le ciel Tempêtes d’énergie dont les origines Aloy doit enquêter. Parce qu’apparemment, les tempêtes d’énergie et la peste rouge sont liées les unes aux autres. Aloy reçoit le soutien d’anciens alliés tels que Erendque nous connaissons déjà depuis la première partie.

La date de sortie n’a pas encore été annoncée

Sur un en particulier Date de sortie nous devons cependant attendre. Les développeurs de Guerrilla Games se séparent Des médias sociaux avec le fait qu’il n’y a tout simplement pas de date. Mais vous assurez que le développement est sur la bonne voie. La sortie de « Horizon Forbidden West » est actuellement prévue pour le second semestre 2021.

Merci d’avoir regardé notre #HorizonForbiddenWest gameplay révèle! Nous n’avons pas encore de date de sortie exacte, mais le développement est en bonne voie et nous aurons une mise à jour pour vous très bientôt – merci comme toujours pour votre soutien continu! – Guérilla (@Guerrilla) 27 mai 2021