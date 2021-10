Horizon 2 Forbidden West : Enfin il y a de nouvelles informations et un peu plus de gameplay

Horizon 2 Interdit Ouest-Le studio de développement Guerrilla en dévoile enfin un peu plus sur la suite de « Horizon Zero Dawn ». Nous obtenons de nouvelles informations sur les capacités, les armes et les options d’Aloy en matière de compétences et d’améliorations. Un court nouveau clip de gameplay peut également être vu.

Horizon 2 Forbidden West : nouvelles informations sur les armes, les adversaires, les améliorations, les compétences et plus encore

Enfin des nouvelles ! Depuis super bande-annonce de gameplay et le Report de la date de parution c’était étrangement calme autour de « Horizon 2 Forbidden West ». Mais maintenant, Guerrilla en sort enfin un nouvelle entrée de blog au successeur de « Horizon Zero Dawn », le plein d’informations passionnantes branché.

Il y a aussi court extrait de gameplay, qui n’était pas montré dans la bande-annonce publiée précédemment :

Affrontez les dangers de l'Ouest interdit, tout en explorant de grandes hauteurs et en traversant des terres époustouflantes, avec des outils innovants et des capacités satisfaisantes.

Nouvelles compétences: Le court clip montre comment Aloy tire avec le pullcaster, pousse, saute plus haut et par la suite J’ai navigué avec le parapente à aile de bouclierd’attaquer depuis les airs. Qui réunit déjà un tout Beaucoup de nouvelles possibilités, mais bien sûr ce n’était pas tout.

L’entrée sur le blog PlayStation officiel de Sony en révèle plus. Vous pouvez lire les choses les plus importantes ici :

Table de travail : Nous pouvons apporter des améliorations à l’établi pour améliorer nos armes et nos tenues.

: Nous pouvons apporter des améliorations à l’établi pour améliorer nos armes et nos tenues. Explosion de résonateur : La lance peut être chargée d’attaques de mêlée qui attachent de l’énergie aux ennemis et la transforment en une énorme explosion avec un projectile.

La lance peut être chargée d’attaques de mêlée qui attachent de l’énergie aux ennemis et la transforment en une énorme explosion avec un projectile. 12 attaques Valor Surge : Ce sont des attaques spéciales particulièrement puissantes. Ils ont chacun trois niveaux et peuvent également être améliorés en conséquence.

Ce sont des attaques spéciales particulièrement puissantes. Ils ont chacun trois niveaux et peuvent également être améliorés en conséquence. « Beaucoup de nouvelles armes »: Certains reviennent, mais dans Horizon 2 Forbidden West, nous pouvons également profiter de diverses nouvelles armes.

Certains reviennent, mais dans Horizon 2 Forbidden West, nous pouvons également profiter de diverses nouvelles armes. Sauts muraux / Voûtes : Aloy peut désormais utiliser des sauts muraux dans Horizon 2 Forbidden West pour monter encore plus haut encore plus rapidement.

Aloy peut désormais utiliser des sauts muraux dans Horizon 2 Forbidden West pour monter encore plus haut encore plus rapidement. Le pullcaster aka Grappling Hook peut non seulement nous catapulter dans les airs, mais aussi tirer des objets vers nous ou vers le bas à l’aide d’un treuil.

aka Grappling Hook peut non seulement nous catapulter dans les airs, mais aussi tirer des objets vers nous ou vers le bas à l’aide d’un treuil. Des machines et des hommes attaquent désormais ensemble. Dans Horizon Zero Dawn, les batailles étaient toujours divisées.

attaquent désormais ensemble. Dans Horizon Zero Dawn, les batailles étaient toujours divisées. Prise en charge de DualSense : Le contrôleur DualSense de la PS5 devrait être entièrement pris en charge, et même pour chaque mécanicien d’Horizon 2 Forbidden West.

Dans l’ensemble, grâce aux nombreuses nouvelles options, fonctionnalités et armes, le Système de « Horizon Zero Dawn » étendu de manière opportune volonté. Non seulement les professionnels et les vétérans de « Horizon Zero Dawn » obtiennent de nouveaux jouets, mais les débutants aussi choisissez parmi une grande variété d’approches et de styles de jeuqui sont tous récompensés et devraient être satisfaisants.

Comment aimez-vous les nouvelles et le court clip? Faites le nous savoir dans les commentaires.