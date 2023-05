Horaire de « Game of lies » à partir du lundi 22 mai sur Telemundo aux Etats-Unis

Cloud Of Icarus Cinema Reserve Act 3 100ml - Cloud Of Icarus- Genre : 80 ml et +

Les e-liquides Cloud Of Icarus sont fabriqués aux Etats-Unis. Originaire de San Diego, en Californie, Cloud Of Icarus est une célèbre enseigne américaine qui s'impose dans la fabrication de e-liquides pour e-cigarette. Ses e-liquides ont été conçus pour retranscrire des saveurs typiquement américaines. D'ailleurs, la réputation de la marque est vite montée en flèche notamment grâce à son e-liquide Cinema, un juice débordant de réalisme qui invite les vapoteurs à déguster de délicieux popcorns au caramel. Fort de son succès, Cloud Of Icarus a décidé de créer différentes versions de ce juice exceptionnel. Les e-liquides Cloud Of Icarus sont disponibles en flacon de 100ml. Les arômes utilisés sont certifiés de qualité alimentaire. Cet e-liquide ne contient ni diacétyle, ni parabène, ni ambrox. Préparation d'un e-liquide Mix n Vape Pour obtenir un e liquide nicotiné, vous pouvez ajouter un ou plusieurs boosters de nicotine directement dans votre flacon de 50 ml si celui-ci le permet, ou alors dans un contenant plus grand comme vous pouvez trouver ici. Par exemple, pour obtenir un e-liquide de 60 ml, dosé en 3 mg/ml, ajoutez directement un booster à 20mg/ml dans votre e-liquide 50ml, secouez et votre mélange est prêt à être vapé ! Recommandation Pour une efficacité optimale de vos e-liquides, veillez à les stocker dans un endroit sec à l'abri de la lumière. Si ajout d'un ou plusieurs boosters, bien secouer avant utilisation. Afin que la saveur ne s'altère pas, pensez à bien reboucher votre flacon après utilisation. Précaution d'emploi Tenir hors de portée des enfants. La nicotine liquide est toxique par contact cutané. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'ingestion ou de malaise, contactez un centre antipoison ou un médecin et montrez l'étiquette du flacon d'e-liquide. Produit destiné uniquement à la recharge de cigarette électronique. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISSEMENT : conserver hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. Éviter tout contact pendant la grossesse et l'allaitement. L'utilisation constante peut causer une dépendance. Ne pas utiliser en cas de pathologie respiratoire ou cardiovasculaire. Le produit contient de la glycérine. La glycérine peut favoriser, par action déshydratante, l'apparition d'hyperglycémie et de glycosurie chez les consommateurs souffrant d'une pathologie diabétique. Consommer avec modération. Consulter les instructions spéciales/fiches d'information en matière de sécurité. Je m'engage à ne pas vendre de produits du vapotage aux mineurs de moins de 18 ans.