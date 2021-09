Horacio Pancheri, l’Argentin qui brille dans Le Jeu des Clés

AMAZON PRIME VIDÉO

À l’âge de 30 ans, il a déménagé au Mexique pour étudier le théâtre et réaliser son rêve de travailler dans l’industrie. Aujourd’hui, Pancheri cumule des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et fait partie des favoris d’Amazon Prime Video.

Séries © GettyHoracio Pancheri, l’un des protagonistes du Jeu des clés

Si vous êtes abonné à Amazon Prime VidéoVous avez sûrement remarqué qu’une série très marquante se situe parmi les tendances. Son nom est Le jeu des clés et ses épisodes sont si convaincants qu’il est devenu l’un des Fictions mexicainesle plus réussi de la plate-forme. Il ne fait aucun doute que l’un des facteurs qui l’ont positionné là où il est aujourd’hui était sa distribution, dans laquelle des personnalités telles que Horacio Pancheri. Ici, on vous dit tout sur l’acteur argentin.

Il est né en 1982 à Esquel, province de Chubut. Mais il n’est pas exactement connu pour son travail d’interprète et de mannequin dans son pays d’origine. En réalité, en Argentine, il a seulement travaillé en posant pour des magazines ressortissants. Cependant, dans la trentaine, la vie l’a amené à réaliser son rêve : il a déménagé à Mexique et a commencé à se former comme acteur avec le professeur René Pereyra. Plus tard, il a étudié à la Centre d’éducation artistique de Televisa, une institution installée dans les studios de Televisa San Ángel.

Son passage à l’école fondée par l’acteur mexicain Eugenio Cobo a ouvert la porte au théâtre : il a fait ses débuts avec une participation spéciale à La couleur de la passion et l’année suivante, il avait un rôle fixe dans L’ombre du passé. Cependant, il est devenu populaire lorsqu’il est entré dans la peau de Carlos Gómez-Ruiz, le personnage principal de la telenovela pour les jeunes de Televisa. Un chemin vers le destin. De cette façon, il s’est imposé comme l’un des favoris du public et a même remporté le prix du meilleur acteur aux Kids Choice Awards Mexico 2016.

Cette fois, il a mis de côté son travail dans les séries enfants-jeunes, pour devenir Valentin Lombardo, l’un des membres de Le jeu des clés sur Amazon Prime Vidéo. Depuis 2019, il fait partie de cette histoire dans laquelle huit amis décident de s’impliquer dans le soirées échangistes, un échange sexuel de partenaires qui, parfois, peut devenir incontrôlable. Et dans les réseaux sociaux, les utilisateurs assurent que ce personnage est l’un de leurs favoris à la fois dans la première et ce qui a été montré jusqu’à présent dans la deuxième saison. Sur Instagram, Pancheri a dépassé le deux millions d’abonnés.

+ Quand sortiront les nouveaux épisodes de The Game of Keys ?

Les derniers épisodes de la deuxième saison arriveront sur la plateforme de streaming jeudi prochain 30 septembre. De cette façon, la première et la deuxième partie seront disponibles pour profiter d’Amazon Prime Video. Mais ce n’est pas tout! Ses producteurs ont déjà confirmé une troisième saison, toujours pas de date de sortie. Apparemment, il y a encore beaucoup d’histoires à raconter.

