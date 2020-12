Hopoo Games révèle une feuille de route pour le développement en cours de Risk Of Rain 2 tout au long de 2021

Cela semble être une déclaration si évidente qui manque encore et encore à des centaines de développeurs de jeux.

Les feuilles de route sont une trajectoire planifiée qui peut montrer à vos fans que vous travaillez toujours dur sur les fonctionnalités à venir et qu’ils peuvent s’attendre à être bien pris en charge pendant un certain temps. Les studios de développement peuvent se référer aux feuilles de route pour planifier des marqueurs de développement et quand ils doivent être exploités.

Enfers proposait des mises à jour prévues tout au long de sa vie d’accès anticipé et était sans doute beaucoup plus fort pour lui, car les fans savaient qu’ils pouvaient mettre le titre pendant deux semaines et revenir avec encore plus de contenu. Deep Rock Galactic a sans doute l’un des meilleurs arcs d’histoire d’accès anticipé qui tournait autour de feuilles de route facilement visibles où les consommateurs les verraient, et adhérant à ces feuilles de route au mieux de leurs capacités tout en engageant la communauté.

D’une manière ou d’une autre, cela est toujours constamment oublié et manqué par les studios de développement à la fois petits et massifs, de ceux qui gagnent plus de 300000 dollars par jour sans jamais offrir quoi que ce soit qu’ils promettent à une entreprise unique qui aboutit à des classiques cultes.

C’est déroutant, bien que l’une des nombreuses décisions déroutantes que les développeurs ont tendance à prendre.

Alors pardonnez la plus petite danse de la victoire possible Jeux Hopoo a proposé une feuille de route pour Risque de pluie 2, le titre indépendant éclatant qui tourne autour de gagner du matériel pour développer des constructions surpuissantes qui vous font défier les dieux à travers l’univers pendant que des fusées volent hors de tous les orifices plausibles.

Alors que 2020 est dans les derniers jours, il est temps pour une nouvelle Réflexions de développement qui détaillent les prévisions pour 2021! Lire maintenant: https://t.co/cGARFKCJNy pic.twitter.com/8DSEcig0CK – Risque de pluie 2 (@RiskofRain) 15 décembre 2020

La feuille de route se compose de deux grandes extensions: la première sortie pour le premier anniversaire de RoR2 en mars.

Cette mise à jour gratuite apportera gratuitement un nouveau survivant, un nouveau boss, des objets, des statistiques de profil et des variantes de compétences. RoR2premier anniversaire.

Ensuite, il y a une deuxième extension qui devrait sortir plus tard, sous la forme d’une extension payante. Tout ce que l’anniversaire d’un an offre, l’extension payante le fait aussi: nouveaux boss, survivants, objets, ennemis, étapes et tout ce que l’on attendrait franchement d’un véritable Risque de pluie 2 expansion.

Maintenant, la mauvaise nouvelle est qu’il s’agira d’une extension payante, mais il semble être un cas rare d’offrir plus de contenu au lieu de facturer aux consommateurs du contenu qui a été supprimé du jeu de base pour aider à remplir les registres financiers. vient la fin de l’année fiscale.

La bonne nouvelle est que ces extensions payantes aident les développeurs à continuer de croître, ce qui à son tour nous offre à tous un contenu beaucoup plus important à l’avenir, car ils peuvent le financer avec moins de stress. Soutenez les développeurs qui, selon vous, méritent d’être soutenus, c’est la meilleure chose à faire pour l’ensemble de l’industrie.