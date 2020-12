«  Hôpital général  »: ce que Lisa LoCicero pense vraiment de ces scènes d’Olivia et de Ned

Lisa LoCicero a été sur Hôpital général depuis plus de 10 ans. À cette époque, Olivia Falconeri, son personnage, est devenue une partie intégrante de la toile de l’émission. En particulier, il y a eu récemment des scènes préférées des fans dans l’émission qu’Olivia a partagées avec son partenaire à l’écran. LoCicero a disséqué ces scènes dans une nouvelle interview.

Lisa LoCicero joue Olivia Falconeri dans « General Hospital »

Le personnage d’Olivia a été présenté dans la série en tant que cousin de Connie Falconeri alias Kate Howard. LoCicero est apparu comme Olivia pour la première fois en 2008 et joue le personnage de la série sans interruption depuis.

Elle est apparue pour la première fois à Port Charles pour le mariage de Kate avec Sonny Corinthos. Olivia s’est trouvée impliquée avec Sonny alors qu’ils étaient tous adolescents dans le quartier de Bensonhurst à Brooklyn, New York. Il a été révélé qu’Olivia avait un fils, Dante Falconeri, avec Sonny quand elle avait 15 ans. Cependant, elle leur a gardé le secret pendant des années et ils n’ont jamais su la vérité que beaucoup plus tard.

Le personnage est connu pour ses relations amoureuses avec Sonny, Johnny Zacchara, Steve Weber et Ned Quartermaine. Outre Dante, Olivia a également un autre fils, Leo Falconeri. Leo est le résultat d’une aventure d’un soir avec Julian Jerome.

Lisa LoCicero sur les scènes récentes entre Olivia Falconeri et Ned Quartermaine

Récemment, dans la série, LoCicero a reçu beaucoup de matériel formidable avec lequel travailler, en particulier dans certaines des scènes qu’elle a eues face à Wally Kurth, qui joue Ned. Dans une interview avec Soap Opera Digest, elle a discuté de ces scènes et plus encore.

Elle a expliqué: «J’ai été tellement bénie avec mes partenaires de scène dans cette émission et regarder Wally jouer – parce que je sais que ce qu’il joue est une culpabilité intense – c’est comme: ‘Wow, il est vraiment bon pour ça!’ Jouer au drame entre Ned et Olivia est génial parce que nous passons tellement de temps à être heureux et adorables et à être les interlocuteurs d’autres personnages, en ayant toujours les bonnes réponses aux choses – ce qui est génial et est également très important sur la toile. Mais vous devez faire bouger un peu les choses, et c’est une personne formidable avec qui faire bouger les choses parce qu’il a une grande capacité de pathétique et de disponibilité émotionnelle.

Pour les fans qui creusent vraiment ce qui s’est passé jusqu’à présent, l’actrice tease que ce n’est que le début et qu’il y a plus en magasin.

«Cela a vraiment été formidable et je suis sûre qu’il y en aura d’autres à venir», a-t-elle poursuivi. «Je pense qu’ils ont écrit le conflit entre eux de manière très réaliste, alors qu’Olivia avait le sentiment: ‘Tu n’as pas été là pour moi.’»

Hôpital général diffusé en semaine sur ABC.