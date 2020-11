Hope, la première mission interplanétaire des EAU, a un œil sur la science bonus en route vers Mars

La première incursion des Émirats arabes unis au-delà de l’orbite terrestre se déroule si bien que la nation Vaisseau spatial Hope Mars s’attaquera à quelques observations bonus avant qu’il n’atteigne sa destination, ont annoncé les chefs de mission.

Le vaisseau spatial Hope a été lancé en juillet et arrivera en orbite autour de la planète rouge le 9 février 2021. Là, il étudiera Mars ». atmosphère et météo , des observations qui aideront les scientifiques à comprendre le fonctionnement de la bulle de gaz de la planète. Mais après que les trois premières manœuvres de correction de trajectoire de l’engin spatial aient été plus précises que ce que les ingénieurs de la mission avaient prévu, l’équipe Hope a décidé de diviser brièvement l’objectif de l’engin spatial pour collecter des données scientifiques supplémentaires avant que la sonde n’arrive à Mars .

«C’est l’un des grands objectifs de la mission, fournir une science nouvelle à la communauté internationale», a déclaré Hessa Al Matroushi, chef de projet adjoint de la mission Hope pour la science, à 45secondes.fr. “Nous aimerions ajouter de la valeur.”

En relation: La mission Hope des Émirats arabes unis sur Mars en photos

Les scientifiques et les gestionnaires de Hope savent depuis un certain temps que le vaisseau spatial pourrait potentiellement éliminer des données supplémentaires dans les dernières étapes de son voyage , qui totalise environ 300 000 miles (500 000 kilomètres). Mais l’équipe de la mission ne s’est sentie à l’aise de commencer à planifier de telles observations supplémentaires qu’après avoir confirmé que les trois premières manœuvres de direction de la sonde étaient suffisamment précises pour nécessiter peu de réglages au cours de la seconde moitié du voyage.

“L’équipe en discute depuis un certain temps, mais en tant que directeur de projet, j’ai dû suspendre les choses car il y a des priorités”, a déclaré Omran Sharaf, directeur de projet pour la mission, à 45secondes.fr. “Les discussions étaient là, c’était quelque chose qui était toujours dans notre tête.”

Mais étant donné la fluidité de la navigation de l’engin spatial, la mission Hope cible désormais trois types différents d’observations «bonus» à mener avant début janvier, alors qu’elle doit à nouveau se concentrer exclusivement sur la complexité d’arriver en toute sécurité sur Mars.

L’une de ces observations supplémentaires verra le vaisseau spatial faire équipe avec BepiColombo , une mission conjointe euro-japonaise pour visiter Mercure qui a été lancée en octobre 2018 pour commencer une croisière de sept ans vers la planète la plus profonde du système solaire.

Dans une manœuvre soigneusement chorégraphiée sur une bande du système solaire interne, les deux vaisseaux spatiaux se tourneront pour se pointer l’un vers l’autre, et les deux sondes mesureront la quantité d’hydrogène dans l’étendue de l’espace qui les sépare, a déclaré Sharaf. Ensuite, chaque vaisseau spatial pirouette pour prendre la même mesure tournée vers l’extérieur à travers le système solaire, a ajouté Al Matroushi.

L’hydrogène interplanétaire est partout dans le système solaire, mais l’un des principaux objectifs scientifiques de Hope est de mesurer un type d’hydrogène différent, celui qui s’échappe de l’atmosphère martienne. L’instrument de l’engin spatial est conçu avec la double source de hydrogène à l’esprit, mais les observations coordonnées avec BepiColombo aideront l’équipe Hope à mieux différencier l’hydrogène interplanétaire de l’hydrogène martien une fois que le vaisseau spatial se rapprochera de la planète.

Un deuxième sous-ensemble de ces premières observations se concentrera également sur l’hydrogène, mais cette fois donnera aux scientifiques de Hope leur premier regard sur l’hydrogène dans l’exosphère de Mars, s’éloignant de la planète. Pour ces observations, deux instruments sur l’engin spatial se coordonneront: tandis que l’imageur photographie la planète à distance selon les plans précédents, l’instrument ultraviolet de la sonde le rejoindra pour avoir un aperçu plus précoce de l’hydrogène dans l’atmosphère de la planète.

Le dernier lot d’observations supplémentaires de Hope activera une fonction intégrée du suivi des étoiles du vaisseau spatial, un outil de navigation plutôt qu’un instrument scientifique. Ce star tracker est livré avec un mode qui lui permet de suivre poussière interplanétaire , et, avec le vaisseau spatial fonctionnant si bien, l’équipe de Hope a décidé qu’il serait insensé de ne pas profiter de toutes ses capacités.

“En tant qu’équipe de la mission Emirates Mars, ce n’est peut-être pas notre objectif, cependant, nous savons qu’il existe des communautés scientifiques à travers le monde qui sont leur pain et leur beurre”, a déclaré Sharaf. “Je veux dire, nous envoyons une mission sur Mars avec cette fonction et nous sommes satisfaits et confiants de ses performances, alors autant l’activer.”

Et c’est l’esprit qui sous-tend toute la mission, a déclaré Sharaf. “Le but ici est de rassembler autant de données et d’utiliser cette mission autant que possible pour servir les objectifs scientifiques et l’humanité en général.”

Envoyez un courriel à Meghan Bartels à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @meghanbartels. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.