Hooded Horse dévoile 3 nouveaux jeux de stratégie spatiale à l’E3. Voici leur 1ère bande-annonce.

Trois nouveaux jeux de stratégie spatiale ont été dévoilés à l’E3 Games Expo cette semaine avec une toute nouvelle bande-annonce exclusive.

Les trois jeux, de Hooded Horse, un éditeur de jeux basé à Dallas, incluent Terra Invicta, Alliance of the Sacred Suns et Falling Frontier.

Les trois jeux de stratégie spatiale ont été présentés pour la toute première fois lors de l’événement des jeux E3 de cette année et devraient sortir fin 2021. Pour ceux qui anticipent leur sortie, les trois jeux peuvent être listés sur Steam.

En rapport: Space Games — Les dernières offres, actualités et plus

Image 1 sur 11 (Crédit image: cheval à capuchon) Image 2 sur 11 (Crédit image: cheval à capuchon) Image 3 sur 11 (Crédit image: cheval à capuchon) Image 4 sur 11 (Crédit image: cheval à capuchon) Image 5 sur 11 (Crédit image: cheval à capuchon) Image 6 sur 11 (Crédit image: cheval à capuchon) Image 7 sur 11 (Crédit image: cheval à capuchon) Image 8 sur 11 (Crédit image: cheval à capuchon) Image 9 sur 11 (Crédit image: cheval à capuchon) Image 10 sur 11 (Crédit image: cheval à capuchon) Image 11 sur 11 (Crédit image: cheval à capuchon)

Ces jeux de science-fiction vous permettront d’explorer l’immensité de l’espace et de livrer des batailles dans notre système solaire tout en vous aventurant dans l’univers et au-delà.

« Terra Invicta » voit une invasion de la Terre dans laquelle vous, le joueur, devez défendre l’humanité en contrecarrant l’influence extraterrestre sur le monde, en industrialisant le système solaire et en luttant contre des flottes d’envahisseurs.

Dans « Alliance of the Sacred Suns », vous incarnez le dernier monarque d’un empire humain au bord de l’effondrement. Dans ce jeu de stratégie futuriste, vous devrez naviguer dans le monde délicat de la politique en forgeant des alliances et en manipulant des personnages avec leurs propres agendas, tout en préparant votre empire imprudent à sa plus grande menace : « le Xyl ».

En rapport: La bande-annonce de Halo Infinite E3 promet des batailles multijoueurs épiques plus tard cette année

Enfin, « Falling Frontier » est un jeu de stratégie en temps réel avec une campagne dans laquelle le joueur dirigera les forces de la plus grande lune de Saturne, Titan (l’une des nombreuses factions jouables) dans le but de maintenir son indépendance par rapport à Mars.

Todd D’Arcy, PDG de Stutter Fox Studios, a déclaré : « Le joueur doit utiliser tous les mécanismes que Falling Frontier met à sa disposition pour mener une guerre asymétrique. Faire des raids sur les lignes d’approvisionnement, tendre des embuscades derrière des planètes, détruire des stations de reconnaissance – les renseignements et la logistique sont les clés de préserver l’indépendance de Titan.

Les événements que le joueur vivra dans cette guerre mèneront directement à la première expansion humaine au-delà de notre propre système solaire. »