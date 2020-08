Hood: Outlaws & Legends se dévoile à State of Play avec une bande-annonce PS5

Focus Home Interactive et Sumo Digital se sont associés pour créer une nouvelle proposition dans le genre fantastique médiéval

Bien qu’il existe encore plusieurs données cruciales que nous ne connaissons pas sur des sujets aussi pertinents que les conditions de lancement de la PS5 comme, par exemple, sa date de lancement ou son prix, La vérité est que ce manque d’information ne pourrait pas être associé au catalogue de jeux que la console aura. Et, si nous disons cela, c’est parce que nous connaissons de plus en plus de nouvelles propositions qui verront le jour pour la future plateforme de Sony, Hood: Outlaws & Legends étant celui dont nous parlerons ici.

Le fait est que le récent état des lieux que la société japonaise a réalisé avec l’idée de montrer certains titres pour PlayStation 4 de sociétés tierces avait caché quelques as dans sa manche, parmi lesquels se trouveraient le déjà mentionné Hood: Hors-la-loi et légendes. Le titre en question est réalisé en collaboration entre Focus Home Interactif et Sumo numérique Et, d’après ce que nous avons vu dans la bande-annonce qui a été montrée du jeu, nous transportera dans un monde médiéval fantastique.

Cependant et bien que ladite vidéo de Hood: Hors-la-loi et légendes Il peut sembler que ce n’est qu’une cinématique, il semble que cela cache de petits fragments de gameplay; même s’il est encore trop tôt pour prendre quoi que ce soit pour acquis. Pour l’instant, ce que nous pouvons faire c’est vous laisser avec sa bande-annonce que la PlayStation elle-même a publiée à travers son chaîne Youtube afin que vous puissiez tirer vos propres conclusions.

En revanche, il faut noter que Hood: Hors-la-loi et légendes ne verra pas seulement la lumière sur PlayStation 5, puisque les responsables ont précisé qu’il le ferait également sur PS4; même si nous ne savons toujours pas s’il s’agit d’un jeu vidéo également conçu pour d’autres plates-formes. Quoi qu’il en soit, il semble que nous devions encore attendre un peu pour en savoir plus sur lui, puisque le titre sera en vente à confirmer l’année prochaine 2021, ce qui suggère qu’il aurait encore du temps dans le four.

