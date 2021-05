Hood: Outlaws & Legends pour corriger les longues attentes dans le lobby sur PS5, PS4

Notre plus grande critique de Hood: Outlaws & Legends dans notre revue était le temps qu’il faut pour entrer dans un match. Dans notre évaluation, nous avons suggéré que les périodes de matchmaking prolongées – qui peuvent durer jusqu’à 10 minutes selon notre expérience – pourraient être dues à un manque de joueurs, mais le directeur du jeu Andrew Willans a laissé entendre que ce n’était pas le cas dans un article de blog.

«Nous avons identifié le problème qui pourrait entraîner de longs temps d’attente dans le hall, même avec le nombre élevé de joueurs du jeu», a-t-il écrit. « Il est en cours de développement en ce moment, le correctif sera bientôt disponible pour toutes les plates-formes. »

Étant donné que nous aimons le jeu dans son ensemble et que nous sommes impatients de jouer davantage, c’est une nouvelle très rassurante. S’il est vrai que la communauté est plus grande que ce que nous avions supposé au départ et que les délais de matchmaking sont dus à un bogue, le corriger devrait vraiment améliorer le flux des sessions, vous permettant de passer plus de temps à jouer et moins de temps à tourner les pouces.

Le billet de blog fait également allusion à une autre critique du jeu que nous avions: que Marianne et Robin sont les classes de personnages les moins puissantes actuellement. Bien que les premières données montrent que les choses sont assez égales, il semble que des ajustements mineurs devront être apportés afin d’équilibrer efficacement la publication. Nous sommes convaincus que le réglage sera parfait dans les semaines à venir.