Hood: Outlaws & Legends apporte la furtivité en ligne compétitive sur PS5, PS4

Le jury est encore un peu absent sur Hood: Outlaws & Legends, mais la prémisse est incontestablement fascinante. Cette bande-annonce commentée, qui montre les classes du titre, en présente également davantage sur la boucle de jeu globale – et c’est en fait un jeu furtif compétitif en ligne. Imaginez un vieil Assassin’s Creed, mais vous êtes en équipe et vous affrontez quatre autres joueurs.

Votre objectif est d’infiltrer un coffre-fort et de voler un trésor, mais vos adversaires essaieront de faire la même chose. Il y a des ennemis IA partout sur la carte, et si vous êtes repéré, votre position sera révélée à vos ennemis. Vous pouvez choisir quatre classes différentes, chacune avec des forces et des faiblesses différentes, mais l’accent est mis sur l’espionnage, quel que soit votre choix.

Reste à voir si la formule fonctionne ou non, mais c’est certainement une idée intéressante pour un jeu multijoueur compétitif. Évidemment, il devra établir un public fort et passionné s’il a une chance de réussir – la partie la plus difficile pour tout titre multijoueur, malheureusement! – mais une feuille de route de contenu massive et des mécanismes de base solides pourraient en faire un succès dormant.