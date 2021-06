Hood: Outlaws & Legends accorde l’accès à une nouvelle carte dans la dernière mise à jour

Fidèle à la promesse faite par le développeur Sumo Digital avant le lancement, le premier ajout de contenu post-lancement pour Hood: Outlaws & Legends ajoute gratuitement une nouvelle carte à l’expérience en ligne. Simplement intitulé Mountain, il est disponible dès maintenant. Ce n’est que la première d’une longue série de mises à jour gratuites prévues pour le jeu, avec d’autres à venir dans la première saison. Une mise à jour saisonnière devrait également contenir un autre mode de jeu et un autre personnage.

La première carte post-lancement commence à résoudre l’un des rares problèmes que nous avons rencontrés avec Hood: Outlaws & Legends au lancement, qui était simplement le manque de contenu et une petite base de joueurs. « Le contenu est léger au lancement, mais le prix du jeu est en conséquence et il y a une énorme feuille de route de mises à jour prévues, donc ce n’est pas la fin du monde. Plus préoccupant est le fait que, même avec le jeu croisé activé, vous pouvez attendre jusqu’à dix minutes pour un hall plein. » Vous pouvez en apprendre beaucoup plus dans la revue 7/10 Push Square.

