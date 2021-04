Hood: les hors-la-loi et les légendes ont l’air bien dans la nouvelle présentation du gameplay

Huh, Hood: Outlaws & Legends pourrait bien être un sujet à surveiller alors que nous approchons de sa sortie le mois prochain sur le matériel PlayStation. C’est si la dernière bande-annonce de gameplay est quelque chose à faire, ce qui donne un aperçu fantastique de ce à quoi s’attendre de l’expérience multijoueur médiévale. Sorti le 10 mai 2021 sur PS5 et PS4, l’entreprise PvPvE du studio Geordie Sumo Digital consiste à affronter des équipes qui tentent de voler le même ensemble de trésors. Ce qui complique les choses, c’est la présence d’ennemis – à la fois dirigés par l’IA et humains.

Quatre minutes et demie de séquences de jeu nous expliquent comment un match typique de Hood: Outlaws & Legends pourrait se dérouler. Après avoir choisi une classe, vous et votre équipe infiltrez une forteresse ennemie. Cela pourrait être fait en silence ou en provoquant un chahut, ou quoi que ce soit entre les deux. Une fois que vous avez trouvé le butin, il est temps de planifier votre évasion. La bande-annonce entière est racontée par Diana Burnwood de la renommée de Hitman, ce qui augmente le facteur cool de quelques crans supplémentaires.

Le jeu profitera également de la manette DualSense de la PS5, comme détaillé sur le blog PlayStation. Le retour haptique émulera la puissance et la précision d’un arc tandis qu’une flèche explosive se répercutera sur tout le pad lui-même. Ailleurs, à mesure que votre endurance s’épuise, les déclencheurs adaptatifs du contrôleur verront leur résistance augmentée à mesure que chaque swing et chaque coup deviendront plus difficiles à accomplir. « Ces approches aident les joueurs à se concentrer sur la cible prévue ou le danger entrant en leur fournissant une couche supplémentaire de rétroaction et en réduisant le besoin de chercher ailleurs pour une mise à jour de statut. »

Enfin, vous sentirez le gravier grossier sur le sol pendant que vous glissez le long de celui-ci tandis que les pas des objectifs ennemis sont à nouveau transmis par Haptic Feedback. On dirait que Sumo Digital est vraiment allé en ville avec son implémentation DualSense, faisant de Hood: Outlaws & Legends un titre PS5 très digne. Encore une fois, il sort le 10 mai sur PS5 et PS4. Es tu intéressé? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.