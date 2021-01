Honor, qui ne dépend plus de Huawei, a conclu des accords avec des fournisseurs américains tels que AMD, Microsoft ou Qualcomm

La semaine dernière, Honor a annoncé le Honor View40, son premier téléphone en tant que marque Huawei autonome. Cette indépendance a non seulement servi à créer leurs propres mobiles avec leur propre stratégie, mais aussi à assurez-vous de pouvoir à nouveau collaborer avec des entreprises américaines pas de serrures comme Huawei. En fait, ils ont déjà annoncé des accords avec certaines entreprises.

Comme Honor l’a annoncé après la présentation du Honor View40, ils ont assuré l’accès aux fournisseurs de puces et autres composants. Ils disent avoir confirmé des partenariats avec les marques suivantes: AMD, Intel, MediaTek, Micron Technology, Microsoft, Qualcomm, Samsung, SK Hynix et Sony.

De tous, c’est important mettre en évidence Qualcomm et MediaTek. Grâce à eux d’Honneur, ils s’assurent de pouvoir disposer de processeurs et de modems pour leurs téléphones, un composant essentiel. La présence de Samsung est également pertinente pour d’autres composants tels que l’écran, la RAM ou le stockage. Cependant, il manque un nom important: Google.

Dans le Honor View40 en fait, vous pouvez déjà voir une partie de cette collaboration. Le téléphone est livré avec le processeur Dimensity 1000+ de MediaTek. Auparavant, les téléphones Honor montaient des processeurs Huawei Kirin. Dans l’état actuel des choses, Kirin n’est actuellement pas la solution la plus optimale pour le fabricant chinois, car même Huawei n’a pas d’options pour créer un nouveau Kirin.

Loin de Huawei, ça compte

Honor était une sous-marque de Huawei jusqu’à l’année dernière, quand ils ont décidé de le vendre à un consortium chinois de 30 entreprises et distributeurs. Sous l’aile de Huawei, depuis Honor, nous avons généralement vu des téléphones bas et milieu de gamme qui reprenaient les technologies et les innovations des téléphones Huawei. Être maintenant une marque indépendante son premier téléphone vise déjà un haut de gamme dans le futur.

Cependant, cette séparation d’avec Huawei a également signifié que Honor n’a plus de problèmes pour négocier avec les entreprises américainess. La présence de Huawei sur la liste noire américaine signifie que les entreprises américaines ne sont pas autorisées à faire affaire avec elle. L’honneur, cependant, n’en est plus affecté et la preuve en est ces accords qu’il prétend avoir obtenus.

Nous verrons aux futurs appareils mobiles Honor quelles fonctionnalités ils apportent pour mieux comprendre comment sont ces accords. Pendant, chez Huawei, ils parviennent à survivre sans la collaboration de marques américaines. Le problème est que cela affecte beaucoup plus que les marques américaines en elles-mêmes, y compris par exemple le fabricant taïwanais de semi-conducteurs TSMC.

Plus d’informations | Honneur