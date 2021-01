Honor négocie avec Google: le retour de ses applications et services est attendu dans un « futur proche »

En l’honneur, ils bougent vite. Les responsables de Huawei ont décidé de vendre cette société et de la transformer ainsi en une marque distincte et indépendante. L’objectif fondamental, bien entendu, était de récupérer des applications et des services Google que Huawei a perdu avec le veto imposé par Donald Trump.

Maintenant, le chef d’honneur a indiqué que son entreprise est déjà en négociations avec Google pour pouvoir accéder à ces applications et services, qu’ils espèrent récupérer «dans un proche avenir».

Honor se prépare à redevenir une marque véritablement mondiale

George Zhao, PDG d’Honneur, a expliqué dans une interview au South China Morning Post qu’il était en pourparlers avec des dirigeants de Google pour « continuer cette collaboration [pasada] dans le futur proche« .

Cela signifie que leurs mobiles pourraient bientôt avoir des applications comme Gmail, YouTube, Google Maps ou, bien sûr, accès à la boutique d’applications Google, Play Store. Cette démarche s’ajoute à ce que fait la firme dans le domaine des semi-conducteurs, dans laquelle elle a déjà des accords avec AMD ou Qualcomm.

Bien qu’il n’y ait pas de données sur le moment où ce retour des options de Google aux mobiles Honor pourrait se produire, on suppose que cela se produira cet été avec l’arrivée du Honor View 40 récemment introduit sur le marché mondial.

Via | TechRadar