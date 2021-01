Honor confirme que, contrairement à Huawei, ses prochains appareils incluront les services Google

Après la séparation de Huawei et Honor, l’ancienne sous-marque certifie qu’elle disposera d’applications Google sur ses nouveaux mobiles.

Honor a le soutien d’Intel, AMD, Qualcomm et… Google

Dans une interview avec le South China Morning Post, PDG honoraire George MingIl a assuré que ses prochains terminaux disposeront des services Google.

Concernant cette question, le plus haut dirigeant honoraire a confirmé que sont en pourparlers avec Google pour travailler à nouveau ensemble dès que possible, mais a également déclaré être en contact avec les plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde, Intel, AMD et Qualcomm, pour leur fournir des processeurs pour leurs futurs appareils.

Mais dans cette interview, le PDG d’Honneur a également révélé que L’objectif de son entreprise pour cette 2021 est de rivaliser face à face avec Huawei et Apple en Chine.

Ni Realme, ni Xiaomi: qui serait derrière le prétendu achat d’Honor

Cela peut faire en sorte que si les téléphones Honor ont enfin des applications Google et que Huawei continue de faire l’objet d’un veto par la société Mountain View, l’ancienne sous-marque du géant chinois le vend en Chine et peut-être aussi en Europe.

