Honor 50: Le clone étincelant de Huawei brille en images et dans la vidéo – 45secondes.fr.de

La série Honor 50 de l’ancienne filiale de Huawei sera bientôt présentée. Maintenant, de nouvelles images et une vidéo sont apparues à l’avance qui montrent une version particulièrement étincelante du Honor 50 (Pro) dans toute sa splendeur.

Ce n’est qu’au début du mois que des images de rendu et un teaser ont fuité qui ont donné un avant-goût de la série Honor 50 qui devrait être présentée le 16 juin 2021. Ensuite, le smartphone s’est même avéré être un sosie du Huawei P50. De nouvelles images montrent maintenant le Honor 50 (Pro) dans différentes couleurs. Une variante de couleur audacieuse avec une surface scintillante inhabituellement glamour attire le regard, comme le montrent les publications Twitter du conférencier Abhishek Yadav et Alexander Fagot. Une vidéo présente même une autre variante de couleur dans un bref exercice pratique.

Honor 50 Pro : double pilule et beaucoup de brillance

Les images de rendu du Honor 50 divulguées via le réseau chinois Weibo ont jusqu’à présent souvent montré le nouveau smartphone dans les couleurs noir, vert foncé, rouge-orange et blanc. Alors que l’orange légèrement teinté de rouge en particulier attirait l’attention, le blanc légèrement chatoyant semblait plutôt réservé.

Les nouvelles images montrent désormais différents modèles dans toute leur splendeur et révèlent le design très inhabituel de la version légère. Un effet cristal très clair, presque comme de la neige, fait vraiment briller le smartphone. Et ce n’est pas tout : selon l’incidence de la lumière, le dos brille également d’un chatoiement coloré.

Honor semble vouloir se débarrasser de chaque astuce de conception en ce qui concerne la palette de couleurs. Si vous voulez attirer l’attention à distance, vous devriez avoir trouvé le bon smartphone ici, même s’il nous faut un peu de temps pour s’y habituer.

Mais la face avant des appareils suscite également l’intérêt. Les modèles de base présumés du Honor 50 sont classiquement équipés d’une caméra circulaire perforée au milieu de l’écran. Le Honor 50 Pro, en revanche, ne semble pas seulement s’appuyer sur un élément de caméra en forme de pilule à l’arrière.

On ne sait toujours pas exactement quels objectifs la double caméra frontale offrira. Une combinaison que l’on connaît déjà du Huawei P40 Pro serait possible : grand angle et capteur 3D pour un déverrouillage sécurisé via la reconnaissance faciale ou de meilleurs effets. Alternativement, une caméra ultra grand-angle serait également envisageable.

Honor 50 : la vidéo montre la conception en pratique avec « l’effet de rayon »

La vidéo publiée à l’origine sur Weibo montre la version vert foncé du Honor 50 en direct dans une courte prise en main. Le dos révèle un effet brillant spécial qui permet à la lumière d’être réfléchie presque radialement à partir de l’élément de la caméra. Cependant, cet effet ne semble pas se produire dans le modèle noir.

Les Honor 50 et Honor 50 Pro avec un appareil photo puissant et un processeur Snapdragon 778G sont attendus à l’événement. De plus, il devrait y avoir un autre modèle avec le Honor 50 SE. On attend donc avec impatience de voir comment Honor veut se démarquer de son ancienne filiale.









