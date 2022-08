Honkai: Star Rail Gamescom Exhibition En 2022, Hoyoverse présente un tout nouveau film d’histoire pour son prochain jeu de rôle au tour par tour

De nombreux fans de Hoyoverse et Honkai Impact semblent attendre avec impatience toute nouvelle information concernant le prochain jeu de rôle au tour par tour Honkai: Star Rail. Malheureusement, les créateurs ont été un peu épargnés par les détails concernant le jeu, n’utilisant que des conventions de jeu importantes comme Gamescom 2022 et Summer Game Fest en juin comme plates-formes pour alerter les fans des développements essentiels. Dernièrement, Hoyoverse a publié un nouveau teaser pour Honkai: Star Rail qui met davantage en évidence le récit et les personnages du jeu.

En octobre 2021, Hoyoverse a fait la première annonce Honkai: Star Rail. Les fans de Honkai Impact et de Genshin Impact ont probablement été choqués d’apprendre que le genre est passé de l’action-RPG au tour par tour. Bien que le genre du jeu soit différent, la communauté Hoyoverse était peut-être enthousiasmée par le produit car il offrait très probablement quelque chose de nouveau et d’unique. De plus, comme Honkai: Star Rail fait toujours partie de l’univers Honkai Impact, il présente plusieurs personnages bien connus qui recevront probablement plus d’attention dans d’autres mises à jour de l’histoire comme celle montrée dans la vidéo la plus récente.

Hoyoverse a publié une toute nouvelle bande-annonce pour Honkai: Star Rail dans le cadre de la soirée d’ouverture de la Gamescom 2022. La vidéo, surnommée « Nightmare Trailer », dépeint l’un des personnages du jeu, Dan Heng, faisant un cauchemar alors qu’il conduisait l’Astral Express. Malheureusement, il n’y a pas beaucoup d’informations sur les deux personnages masculins uniques de l’enfer de Dan. Mais « Jing Yuan » est un nom que le narrateur mentionne.

L’homme aux cheveux blancs est très probablement identifié comme Jing Yuan, et l’homme aux cheveux noirs est Blade, par les fans qui ont suivi Honkai: la deuxième version bêta fermée de Star Rail. Ces deux personnages, introduits dans la deuxième version bêta, semblent être les prochains cinq étoiles.

Malheureusement, selon la bande-annonce la plus récente, Hoyoverse semble toujours déterminé à laisser ses fans en suspens. Le gameplay et la date de sortie officielle de Honkai : Star Rail n’ont fait l’objet d’aucune nouvelle information, ce qui est probablement ce que les fans espéraient.