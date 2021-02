Hong Kong arrête 47 militants accusés de subversion

La police de Hong Kong a arrêté dimanche 47 militants pro-démocratie pour complot en vue de commettre une subversion en vertu de la loi sur la sécurité nationale de la ville. Les anciens législateurs et défenseurs de la démocratie avaient déjà été arrêtés lors d’une opération policière de grande envergure en janvier, mais ont été libérés. Ils ont été de nouveau détenus et comparaîtront devant le tribunal lundi, a indiqué la police dans un communiqué. Ils auraient violé la nouvelle loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin pour avoir participé à des primaires électorales non officielles pour la législature du territoire chinois semi-autonome l’année dernière. Les accusés comprennent 39 hommes et huit femmes âgés de 23 à 64 ans, a indiqué la police.

Le camp pro-démocratie avait organisé les primaires pour déterminer les meilleurs candidats pour remporter la majorité à la législature et avait l’intention de voter contre des projets de loi majeurs qui finiraient par forcer la dirigeante de Hong Kong Carrie Lam à démissionner. En janvier, 55 militants et anciens législateurs ont été arrêtés lors d’une opération de police pour leur rôle dans les primaires. Les arrestations étaient considérées comme le plus grand mouvement contre le mouvement démocratique de Hong Kong depuis que Pékin a imposé la loi sur la sécurité nationale en juin dernier pour réprimer la dissidence après des mois de manifestations anti-gouvernementales en 2019.

Les autorités ont déclaré que la participation des militants faisait partie d’un plan visant à paralyser la législature de la ville et à subvertir le pouvoir de l’État.

Parmi les personnes arrêtées dimanche figurait l’ancien législateur Eddie Chu. Un message sur son compte Twitter officiel a confirmé qu’il était accusé de complot en vue de commettre une subversion et que sa caution avait été refusée.

Une autre candidate aux primaires, Winnie Yu, a également été inculpée et comparaîtra devant le tribunal lundi, selon un message publié sur sa page Facebook officielle.

