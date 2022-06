Honeyboy le film dans lequel Shia LaBeouf a dit sa vérité au monde

Recommandé

l’acteur de transformateurs il n’agit pas trop à cause de divers problèmes personnels qu’il a. De plus, il a été dénoncé par son ex-partenaire FKA Twigs.

©IMDBHoney Boy a été créée en 2019.

Aujourd’hui, Shia La Beouf est l’un des acteurs touchés par la culture de l’annulation. L’acteur qui a su travailler pour Disney quand il était très jeune et a fini par faire le dernier saut vers la gloire aux mains de transformateurs il a été mis à l’écart par l’industrie en raison des problèmes juridiques qui l’entouraient. De quelques arrestations pour conduite ayant consommé un certain type de substance, à un procès pour abus par son ex-conjoint, Brindilles FKAont suffi à salir sa carrière.

Loin de le justifier, il y a un film qui sert à en savoir un peu plus sur à quel point sa vie a été compliquée et truculente. C’est une production dont le scénario a été écrit par le LaBeoufdans un film dont il partage le tournage avec sa compagne de l’époque : Brindilles FKA. Le film en question a été pendant un temps hbo max et aujourd’hui on peut le voir grâce au catalogue de Amazon Prime Vidéo.

On parle de mon chériune production dirigée par Alma Har’el qui a été créée il y a trois ans et mettait en vedette l’un des enfants acteurs de Hollywood qui sont en hausse : Noé Jupe. Depuis son apparition en Merveilleest passé par des fictions comme La défaite près de Hugh Grant et Nicole Kidmanet était l’un des enfants du couple qui jouait Emily Blunt et John Krasinski dans Un endroit silencieux.

mon chéri se concentre sur la vie de Otis, un garçon de 12 ans qui fait ses premiers pas dans l’industrie du théâtre et travaille principalement comme cascadeur. Le problème est dans le lien avec son père, un jaloux, violent et alcoolique qui ne supporte pas de voir son fils réussir tout ce qu’il n’a jamais pu faire. Ainsi, on connaît le lien entre les deux, qui s’étend depuis environ 10 ans (Lucas Haies interprète Otis dans sa version adulte).

+Le prochain film de Shia LaBeouf

Il y a quelques semaines, Variété a confirmé que Shia La Beouf est prêt à sortir de sa retraite, après avoir été vu pour la dernière fois à fragments de femme. Cela fera partie du film Père Pioune histoire écrite par Abel Ferrare qui sera en charge de la façon dont les années du prêtre qui a été canonisé par Jean-Paul II en 2002. « Nous réalisons un film sur Père Pio, est un moine des Pouilles. Il se déroule en Italie, juste après la Première Guerre mondiale.révélé Ferrareà propos d’un film qui mettra également en vedette Willem Dafoe.

