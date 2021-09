Honey G de X Factor semble méconnaissable après une transformation spectaculaire

La rappeuse de 40 ans a montré un look complètement différent dans une robe Reiss qui est loin de son ensemble de survêtement, snapback et lunettes de soleil.

Honey G – dont le vrai nom est Anna Gilford – a raconté aux fans comment elle a jeté les pierres avec l’exercice et a récemment terminé son deuxième triathlon composé d’une nage de 750 m, d’un vélo de 20 km et d’une course de 5 km.