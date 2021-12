Honey G de X Factor semble complètement méconnaissable maintenant

Honey G a été un succès auprès des fans de la Facteur X quand elle est apparue dans la série en 2016. Après six ans sans vraiment entendre parler d’elle, les fans sont sidérés par sa transformation.

La femme de 40 ans qui a été rendue célèbre par son apparition dans l’émission de talents ITV, a perdu plus de deux pierres et a perdu six tailles de robe.

Parler à Plus proche à propos de sa transformation, Honey G – de son vrai nom Anna Georgette Gilford – a déclaré que sa transformation lui avait considérablement renforcé sa confiance en elle.

Honey G est méconnaissable pour les fans après une perte de poids importante. (Crédit : Instagram/@official_honey_g)

« Je me suis surprise de la quantité de poids que j’ai perdu, je me sens plus confiante et plus sexy que jamais », a-t-elle déclaré à la publication en novembre. « Pour la première fois depuis des lustres, j’ai pu acheter des vêtements considérés comme sexy, comme des pantalons en cuir et des hauts en dentelle, que je n’aurais jamais portés auparavant.

«Je suis allé faire du shopping récemment et j’ai été choqué de pouvoir rentrer dans un pantalon de taille 12. Avant, j’aurais pris une taille 16 ou 18″, a-t-elle ajouté.

Honey G a déclaré que son nouveau programme de remise en forme, qu’elle a commencé en été, comprend des courses quotidiennes de 5 km, du yoga et un entraînement de triathlon.

Elle attribue à son amie l’avoir fait faire de l’exercice après l’avoir invitée à nager en eau libre pendant le verrouillage. « J’ai adoré l’exercice de buzz qui m’a été offert, alors je me suis inscrit pour faire un triathlon. C’était comme un frisson absolu de pousser mon corps si fort. Je fais du cardio intensif comme la course, le spinning et le vélo, et cela a complètement changé la forme de mon corps », a-t-elle expliqué.

Se sentant en confiance avec son nouveau look, Honey G a déclaré à la publication qu’elle était prête à trouver l’amour et à avoir des enfants un jour.

Honey G est devenue lesbienne en 2017 et dit qu’elle est prête à rencontrer la femme de ses rêves maintenant et à fonder une famille.