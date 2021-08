‘Honey Boo Boo’ révèle la réalité déchirante d’être une enfant star

Lego K-Pawp Concert BeatBox - 43113

Ouvrez l’univers de la création de vidéos musicales pour les enfants lorsqu’ils régnent et que l’étoile est dans leurs propres vidéos musicales K-Pop avec l’ensemble LEGO VIDIYO K-Pawp Concert BeatBox (43113). Téléchargez l’application gratuite de réalité augmentée pour scanner les 3 figurines et révéler leurs personnalités de scène. Utilisez ensuite l’appli pour scanner le modèle et voir le podium dans les vidéos de votre enfant. Les enfants adoreront se lancer dans des défis et plus pendant qu’ils réalisent leurs propres vidéos musicales et partagent leurs jouets musicaux avec d’autres personnes sur le thème social de la sécurité des enfants.Le Concert K-Pawp regorge de fonctionnalités qui permettent aux enfants de jouer pendant des heures, aussi bien hors ligne qu’avec l’application. Les enfants adoreront tourner les têtes, les haut-parleurs et les lumières du modèle de jouet pour changer les décors et l’éclairage inspirés des animaux dans leurs clips vidéo.Les ensembles de producteur de vidéos LEGO VIDIYO offrent une expérience de jeu social sûre pour que les enfants deviennent des réalisateurs et des stars de leurs propres vidéos musicales LEGO. Voyons leur créativité croître en produisant des vidéos pleines de personnages sympas, des chansons, des mouvements de danse et des effets incroyables. Le podium musical inspiré de K-Pop mesure plus de 13 cm de haut. (13 cm) de haut, 5,5 in (14 cm) de long et 12 in (30 cm) de large. Contient 514 pièces.