Honest Thief, Overdrive et la Paramount + premières pour octobre 2021!

Nouveau contenu! Films, émissions de téléréalité, séries et plus encore. Tout ce qui est nouveau arrive à Paramount + pour épater le public.

primordial + recevez octobre avec de nombreuses premières pour lesquelles vous devez être préparé. Nous avons les dates auxquelles ces nouveaux contenus arriveront sur la plateforme avec des émissions tant attendues telles que des émissions de téléréalité Bord de rivière et Être pampita, le programme qui suit la vie et le quotidien du mannequin argentin. Une autre figure qui sera au centre de l’attention dans le catalogue du service ? Madame x est le film documentaire sur un spectacle emblématique de Madone. Épingle de sûreté!

La bataille des services de streaming est à un niveau record. Il existe de nombreuses options pour un public qui doit être séduit par des catalogues hétérogènes pouvant satisfaire la demande d’une maison entière. Les premières qu’il présente primordial + en octobre ils prennent en compte différents types de publics et c’est un plus. Préparez-vous à découvrir les nouveautés de la plateforme !

+ Paramount + premières pour octobre 2021

+ FILMS

– Voleur honnête | 1er octobre

Dans l’espoir de régler, un braqueur de banque professionnel accepte de restituer tout l’argent qu’il a volé en échange d’une réduction de peine ; Mais lorsque deux agents du FBI l’accusent à tort de meurtre, il doit fuir, blanchir son nom et les traduire en justice. Avec le célèbre Liam Neeson (Taken), le mannequin et actrice Kate Walsh (Grays Anatomy) et l’acteur Jai Courtney (Terminator Genesis).

– Overdrive | 1er octobre

Un célèbre chef du crime oblige deux voleurs de voitures légendaires à voler un véhicule pour retrouver leur liberté. Avec deux belles femmes, l’équipe a une semaine pour mener à bien le casse audacieux ou risquer de tout perdre, y compris leur vie. Avec Scott Eastwood (Pacific Rim : Uprising), Ana de Armas (Blade Runner 2049) et Gaia Weiss (Vikings).

– Madame x | 8 octobre

Tourné à Lisbonne, au Portugal, le film capture la performance exceptionnelle et entraînante de la tournée de l’icône pop Madonna. Conçu exclusivement pour le streaming, ce film est une expérience intime sans précédent qui emmènera les téléspectateurs dans un voyage aussi captivant et audacieux que la personnalité intrépide de Madonna. Madame X, un agent secret qui parcourt le monde, change d’identité, se bat pour la liberté et apporte la lumière dans les endroits sombres. Réalisé par Nuno Xico.

+ SÉRIE

– Chambres à louer | 7 octobre

N’importe qui dirait qu’après tant d’épisodes, les habitants de Cilantro 18 auraient déjà appris à vivre en harmonie. Mais l’harmonie est un mot que personne ne connaît dans cette maison. Cette saison, la situation est on ne peut plus chaotique : la famille s’agrandit grâce à Bobby, la relation de Mamanacha et Megan tombe en panne, Shantalle est possédée et la seule solution est l’exorcisme et… Pepenacho sort du placard ?

– Être Pampita | 13 octobre

Une émission de téléréalité sur la vie professionnelle et personnelle de la star argentine emblématique « Pampita », Carolina Ardohain.

– Partie coupable | 14 octobre

Guilty Party met en vedette Kate Beckinsale dans le rôle de Beth Baker, une journaliste discréditée désespérée de sauver sa carrière qui s’accroche à l’histoire d’une jeune mère condamnée à la prison à vie pour avoir mutilé et assassiné son mari, des crimes qu’elle prétend ne pas avoir commis. En essayant de découvrir la vérité, Beth se retrouve dans le pétrin alors qu’elle se bat contre les contrebandiers d’armes à feu du Colorado, la culture des appâts cliquables, la stagnation du mariage et son propre passé sombre.

– Ponts inférieurs Star Trek | 27 octobre

La deuxième saison de Star Trek : Lower Decks est plus grande, plus drôle et Star Trekkier que jamais. Les fans peuvent s’attendre à d’étranges nouveaux (et familiers) extraterrestres pour défier les équipages de l’USS Cerritos et de l’USS Titan. Pour Mariner, Tendi, Rutherford et Boimler. L’aventure animée ne fait que commencer.

– La Morsure | 30 octobre

The Bite suit la vie de deux voisines, Rachel et Lily, alors qu’elles se lancent dans une période sans précédent lorsqu’une nouvelle souche mortelle de virus arrive. Naviguant dans la nouvelle normalité à New York, Rachel travaille à domicile, jonglant avec ses clients de télémédecine et un mariage précaire avec son mari. Lily est à l’étage essayant de convaincre sa clientèle de Wall Street que ses compétences sont toujours aussi précieuses à travers un écran qu’elles l’étaient en personne.

+ POUR TOUTE LA FAMILLE

– Santiago des mers | 1er octobre

Santiago of the Seas est une série d’action-aventure interactive pour les enfants d’âge préscolaire. Suivez Santiago Montes, un garçon insulaire de 8 ans qui déniche la boussole mystique du légendaire pirate Capitaine Calavera, le bon pirate des hautes mers. Avec une boussole en main et l’aide de ses meilleurs amis, le cousin Tomás, Lorelai la sirène et sa grenouille de compagnie Kiko, Santiago entreprend des missions héroïques sur le bateau pirate de Calavera, El Bravo.

– Club de théâtre | 8 octobre

Dans cette nouvelle série intitulée « Drama Club », nous verrons une comédie de style faux documentaire sur le fonctionnement interne d’un club de théâtre de lycée.

– Club 57 | 23 octobre

Les frères Eva et Ruben voyagent accidentellement dans le temps jusqu’en 1957. Eva tombe amoureuse de JJ et décide de rester, mais sa décision déclenche un effet papillon qui change la vie.

