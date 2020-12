HONEST THIEF Disponible sur Digital 12/8 et sur Blu-ray et DVD 12/29

Héros d’action mondial Liam Neeson (Pris la franchise, Batman commence) joue le rôle d’un voleur de banque notoire qui se transforme pour être doublé par une paire d’agents corrompus du FBI dans le thriller captivant Voleur honnête, disponible à la vente sur Digital le 8 décembre 2020 et sur Blu-ray, DVD et à la demande le 29 décembre 2020 chez Universal Pictures Home Entertainment. Rempli de rebondissements choquants, le jeu électrisant du chat et de la souris captive le public du début à la fin alors que les agents impitoyables découvrent qu’il n’y a rien de plus dangereux qu’un cerveau criminel d’élite à la recherche de justice. Le film à indice d’octane élevé revient à la maison juste à temps pour les vacances et offre une action ininterrompue et un «pur divertissement» (Pete Hammond, Date limite) qui permet aux téléspectateurs de participer à la découverte des nombreuses couches de corruption qui existent au sein de l’organisation.

Dirigé par Liam Neeson en tant que courageux protagoniste du film, Voleur honnête est écrit, réalisé et produit par Mark Williams («Ozark», Le comptable) et présente un casting de stars avec Kate Walsh («Grey’s Anatomy», Le monde de Charlie), Jai Courtney (Terminator Genisys, Une bonne journée pour mourir dur), Anthony Ramos (Godzilla: le roi des monstres, Hamilton), Jeffrey Donovan («Avis de brûlure», Sicario) et Robert Patrick (Terminator 2: Jugement, « L’unité »).

Le voleur méticuleux Tom Carter (Neeson) a volé 9 millions de dollars aux banques de petites villes tout en gardant son identité secrète. Mais après être tombé amoureux de la pétillante Annie (Walsh), Tom décide de révéler son passé criminel, pour être doublé par deux impitoyables agents du FBI. Plein d’action, Voleur honnête est une histoire de rédemption et la mission d’un seul homme de faire les choses pour l’amour.

INFORMATIONS TECHNIQUES BLU-RAY

Date de la rue: 29 décembre 2020

Numéro de sélection: 37214460

Couches: BD 50

Ratio d’aspect: Écran large 16: 9 2,39: 1

Évaluation: PG-13 pour violence forte, références grossières et bref langage fort

Langues / Son: Anglais – DTS-HD Master Audio 7.1

Les sous-titres: Sous-titres anglais SDH et espagnol latino-américain

Durée: 1 heure 39 minutes