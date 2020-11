Honda. New Jazz et Crosstar et: HEV sont cinq étoiles pour Euro NCAP

Conçus avec une structure de carrosserie entièrement nouvelle et évoluée qui comprend une gamme de technologies de sécurité active et d’assistance à la conduite, les nouvelles Honda Jazz et Honda Crosstar e: HEV viennent de recevoir la cote maximale de cinq étoiles lors de la dernière série d’essais routiers. Sécurité Euro NCAP.

Disponibles exclusivement avec un moteur hybride, les Honda Jazz et Honda Crosstar sont les premiers modèles en Europe à disposer d’un airbag frontal central. Lequel, installé à l’arrière du siège conducteur, s’élargit à l’espace entre le conducteur et le passager.

De cette manière, l’airbag atténue la possibilité de collision entre les têtes des deux occupants des sièges avant, lors d’une éventuelle collision latérale.

De plus, pour s’assurer que cet airbag est correctement et précisément placé, afin d’assurer une protection maximale lors de l’activation, l’équipement utilise trois sangles, qui guident l’airbag autour du conducteur, afin de le protéger lors d’un virage. .

Ce nouvel airbag n’est cependant que l’un des 10 qui équipent les modèles Honda Jazz et Honda Crosstar e: HEV, qui disposent également d’un système d’airbag latéral arrière. Solution installée sur le siège arrière et qui sert à protéger les passagers de ce siège, qui conserve toutes les fonctionnalités déjà connues, des chocs contre la porte et le montant C.

Les fonctions de sécurité passive sont complétées par les technologies de sécurité active et d’assistance à la conduite Honda Sensing, qui, proposées de série sur tous les modèles de la marque japonaise, incluent une caméra à haute définition et un angle plus large, Intelligent Air Control Vitesse de croisière adaptative, système d’entretien de voie et système d’atténuation de sortie de route, entre autres caractéristiques.

À la base se trouve la nouvelle structure technologique de la marque, Advanced Compatibility Engineering (ACE), qui protège non seulement le véhicule et ses passagers, en dispersant l’énergie de la collision dans toute la structure, mais réduit également l’énergie de la collision contre le un autre véhicule.

