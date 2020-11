Honda France met en garde contre la gravité des changements dans les incitations aux hybrides et aux hybrides rechargeables

La position de Honda France, au vu de la proposition présentée cette semaine par le parti PAN – Animal People and Nature, approuvée par les votes du PS et du BE, avec l’opposition du PSD, du PCP, du CDS et de l’initiative libérale, et l’abstention de Chega, est claire.

Pour la marque japonaise, représentée au France par Sōzō, cette initiative aggrave objectivement la situation déjà difficile du secteur automobile, qui tout au long de cette année a connu des baisses de plus de 35%, en raison du contexte économique et social actuel.

Dans une lettre signée par Sérgio Ribeiro, PDG de Honda France Automóveis, la marque se montre «très préoccupée par les emplois de plus de 150 000 personnes qui constituent actuellement le moteur du secteur automobile au France».

La marque japonaise ne comprend pas la portée prévue de cette mesure. Pour Honda France Automóveis, d’un point de vue pratique, cette mesure «ne représentera une charge fiscale que pour les véhicules moins polluants (hybrides et hybrides) brancher). Cette surcharge, à son tour, aura pour effet secondaire direct d’encourager la demande de véhicules à moteur thermique, qui sont naturellement plus nocifs pour l’environnement ».

Une position que Honda France Automóveis a divisée en cinq points, et que 45secondes.fr retranscrit intégralement:

Les véhicules qui intègrent la technologie hybride ont des niveaux d’émissions nettement inférieurs par rapport aux véhicules équipés d’un moteur à combustion, même lorsque nous analysons des moteurs de plus grande cylindrée. A titre de référence, une voiture familiale hybride émet en moyenne 119 g / km de CO deux contrairement aux 128 g / km émis par une voiture familiale diesel ou 142 g / km émis par une voiture familiale à essence (Source: ACAP, numéro d’immatriculation Jan-Oct’20). Les valeurs moyennes des émissions des véhicules sont calculées après des tests d’homologation rigoureux, qui évoluent constamment et confirment ces valeurs.

contrairement aux 128 g / km émis par une voiture familiale diesel ou 142 g / km émis par une voiture familiale à essence (Source: ACAP, numéro d’immatriculation Jan-Oct’20). Les valeurs moyennes des émissions des véhicules sont calculées après des tests d’homologation rigoureux, qui évoluent constamment et confirment ces valeurs. Actuellement, aucune étude n’est disponible, suffisamment complète et consolidée, qui indique un effet néfaste plus important des voitures hybrides et hybrides brancher par rapport aux moteurs à combustion, malgré leur manque de charge. En parallèle, la genèse de la technologie hybride est la combinaison de deux moteurs (l’un à combustion et l’autre électrique) dont le fonctionnement conjoint a pour objectif principal une performance plus efficace, avec une plus grande économie de carburant et, par conséquent, une réduction des émissions de CO deux . Ainsi, à notre avis, le point de départ de cette nouvelle mesure n’est pas suffisamment approfondi ni conforme à la réalité.

. Ainsi, à notre avis, le point de départ de cette nouvelle mesure n’est pas suffisamment approfondi ni conforme à la réalité. L’impact de cette mesure se traduira par une augmentation de la fiscalité (dans certains cas, deux fois plus) pour les voitures hybrides et hybrides brancher, c’est-à-dire des véhicules objectivement plus respectueux de l’environnement. Cela signifie que, d’une part, les Portugais paieront plus pour des voitures moins polluantes, ce qui, bien entendu, entraînera un ralentissement de la demande pour ce type de moteur. D’un autre côté, à notre avis, les véhicules électriques ne sont pas une alternative viable pour les conducteurs de véhicules hybrides et hybrides rechargeables, étant donné leurs habitudes d’utilisation, leur choix se portera donc sur les moteurs à combustion et l’impact de la mesure maintenant. approuvé sera donc contre-productif.

Un moyen plus efficace de réduire les émissions du parking national, l’un des plus anciens d’Europe avec un âge moyen de 13 ans, consisterait à prévoir des incitations fiscales pour l’abattage de véhicules dotés de technologies obsolètes et, bien entendu, plus nocives. Le renouvellement progressif du parc automobile portugais par des véhicules plus performants, à savoir les hybrides et les hybrides brancher, assurerait stratégiquement et durablement une réduction drastique du niveau moyen de CO deux à court et moyen terme.

à court et moyen terme. L’industrie automobile a sans aucun doute été l’un des moteurs les plus actifs de la introduction de mesures et de technologies visant à atténuer et réduire l’empreinte environnementale. Ces actions impliquent naturellement d’importants investissements en recherche et développement, qui visent à mettre à disposition gamme plus orientée vers la satisfaction du CO deux mais également un meilleur accès aux technologies vertes par le grand public. Un accès qui, dans le cas portugais, est désormais encore plus difficile, ce qui les efforts du secteur automobile dans ce sens en vain et plaçant notre marché, une fois de plus, dans une position très rétrograde par rapport à la réalité européenne.

Pour Honda France Automóveis, cette proposition, «aura de sérieuses répercussions sur l’orientation stratégique du secteur, mais principalement sur le spectre économique et social. Cette nouvelle orientation n’est rien de plus que diamétralement opposée à l’ensemble de la stratégie mise en œuvre ces dernières années, dans le sens d’un engagement environnemental plus grand, et constitue, à notre avis, une contradiction profonde face au chemin parcouru jusqu’à présent, qui se traduira par conséquences graves, avec effet immédiat ».