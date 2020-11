Honda déplace la Civic pour affronter la Corolla

Un prototype Civic, développé par Honda par des ingénieurs américains, arrivera sur le marché en 2022 pour tenter de combattre la Corolla de Toyota. La berline prendra une allure plus sobre et rappelle l’Accord.

Malgré le pari sur la sobriété (hormis la couleur de présentation orange), la berline ne laissera pas le plaisir de côté et promet une touche plus sportive lors de la conduite à travers un nouveau châssis.

La bête viendra également avec des moteurs plus puissants et une faible consommation de carburant, comme on le dit dans les coulisses de l’industrie automobile. La sécurité active et passive ne sera pas non plus négligée, promet la marque japonaise.

Le novice dispose d’une grande surface vitrée – afin d’améliorer l’éclairage et la visibilité à l’intérieur. Des rétroviseurs extérieurs sont désormais positionnés sur les portes et les colonnes A sont désormais un peu plus avancées.

L’arrière reste court, mais laisse de côté les lanternes en forme de boomerang, suivant la ligne rectangulaire. Ils sont plus larges. Un profil aérodynamique se forme à l’extrémité supérieure du couvercle du coffre pour améliorer l’aérodynamisme.