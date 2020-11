Honda Civic Prototype: la prochaine génération de la Civic ressemblera à ceci

Après les images révélées lors du dépôt du brevet en octobre dernier, Honda a anticipé la 11e génération de son modèle populaire avec la révélation de la Prototype civique. Ne vous laissez pas berner par la désignation du prototype, la version de production du modèle japonais ne sera probablement pas différente des images que nous vous montrons aujourd’hui.

Lancée aux États-Unis prévue au printemps 2021, cette Civic Prototype anticipe la carrosserie de berline qui y est la plus vendue. Il est également garanti que cette berline sera rejointe par hayon cinq portes et la très désirée Civic Type R.

Bien qu’elle ait déjà une date de lancement et ait révélé (pratiquement) la carrosserie de la berline, il n’y a toujours pas de données concernant les moteurs que la nouvelle Honda Civic devrait utiliser. Pourtant, une chose est sûre: elle n’aura pas de moteurs diesel, car Honda a déjà avancé qu’elle cessera de les vendre en 2021.

Le style du prototype Honda Civic

Bien qu’en termes de proportions, elle ne s’écarte pas radicalement de la génération actuelle (elle utilise une évolution de la plate-forme de la génération actuelle), la Civic Prototype intègre une série d’éléments de design qui non seulement la rapprochent du reste de la gamme Honda mais la différencient de son prédécesseur.

Gardant le capot et la taille bas déjà présents dans la 10e génération, la Honda Civic Prototype a vu les piliers reculer de quelques centimètres, contribuant à une meilleure visibilité (dit Honda), et à des proportions différentes, l’habitacle étant maintenant dans une position plus arrière . À l’avant, la calandre est plus petite, mais complétée par une généreuse prise d’air inférieure, et elle rappelle néanmoins la solution déjà adoptée dans la nouvelle Jazz.

Quant à l’arrière, en plus de nouvelles optiques (ce que l’on retrouve également à l’avant), la Civic Prototype se présente avec un arrière plus large (la faute de la voie arrière qui a grandi) et un divulgacher intégré dans le hayon afin d’améliorer l’aérodynamisme. Et comme la demande de brevet l’a déjà révélé, la Civic de nouvelle génération promet un style plus simple et plus propre que la génération actuelle.

Enfin, l’intérieur a été anticipé par un croquis qui confirme que la nouvelle Civic devrait adopter un look plus minimaliste, un tableau de bord numérique et un écran d’infodivertissement de 9 ”.