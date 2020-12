Homyatol a été banni de Twitch, Fedez: « La raison ne peut être dite »

Hier, Homyatol a été banni de Twitch, le portail de streaming vidéo populaire qui l’a rendu célèbre au fil des ans. C’est arrivé soudainement, suite à un live où, semble-t-il, le streamer aurait fait quelque chose qui n’est pas autorisé par les règles de la plateforme. Ce qui, cependant, n’est pas connu. Homyatol, pseudonyme de Andrea Hakimi, se retrouverait alors banni de manière non permanente en raison de son dernier live, où il a apparemment montré, fait ou dit quelque chose en violation des règles strictes de Twitch concernant la diffusion en direct.

Il y a beaucoup d’indiscrétions sur cet élément: il y a ceux qui parlent de musique sous copyright et ceux de sites pornos diffusés en direct, mais aussi d’avoir montré un commentaire avec le mot « n * gro » et d’avoir hébergé une fille auquel vous avez vu le mamelons, grand tabou de plate-forme. En revanche, l’hypothèse selon laquelle Homyatol aurait appelé Sdrumox en direct (un autre streamer déjà interdit) faisant entendre sa voix: Twitch ne permet pas d’héberger en direct un utilisateur banni de la plateforme, même s’il ne s’agit que de sa voix .

Le problème est que, semble-t-il, Twitch est extrêmement sensible aux problèmes liés aux interdictions, à tel point qu’au cours des dernières heures, d’autres streamers proches de Homyatol ont expliqué qu’ils ne pouvaient pas révéler la raison de l’interdiction pour éviter à leur tour un blocage. Aussi Fedez, qui a appris la suspension alors qu’elle était en direct, s’est limité à un « on ne peut pas dire, le silence règne en maître sur Twitch ». Ce qui a encore alimenté le mystère derrière l’interdiction d’Homyatol. Il ne reste plus qu’à attendre des informations plus approfondies sur la situation, également sur la durée de l’interdiction qui, bien que non permanente, pourrait durer encore plus d’un mois. C’est au moins la troisième interdiction temporaire d’Homyatol.