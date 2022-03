Hommes : regardez la bande-annonce du nouveau film du réalisateur d’Ex Machina

A24

Alex Garland a rejoint A24 pour réaliser un film dans lequel il promet de s’immerger pleinement dans le genre horrifique. Jessie Buckley est la protagoniste de cette histoire qui sortira en salles en mai.

©IMDBJessie Buckley jouera.

A24le studio qui a su nous offrir de grands bijoux comme héréditaire et milieu de l’été à partir de Ari Asterou Dame Oiseau à partir de Greta Gerwigétait associé à un grand cinéaste comme alex guirlande. La personne en charge de Ancienne machine se prépare pour ce qui sera l’une de celles qui s’annonce parmi les premières de l’année : Menu. Du peu qui a pu être vu et connu jusqu’à présent, tout indique que nous serons confrontés à une production qui relève du genre de l’horreur.

Ce jour un premier trailer prolongé de Menuaprès il y a quelques semaines la propagation du taquin de cette fabrication. Protagonisée par Jessie Buckley et Rory Kinnearl’histoire écrite et réalisée par Guirlande il semble n’avoir besoin que de ces deux visages pour faire avancer son histoire. S’y ajoute la figure de Paapa Essieduavec un personnage qui jusqu’à présent ne semble être qu’une victime.

Selon le synopsis officiel, le film de Guirlande racontera l’histoire de harpiste, une femme qui décide de s’isoler dans la campagne britannique après avoir dû faire face à la terrible mort de son ex-mari. C’est là qu’il croisera sa route avec Geoffrey, qui semble d’abord très chaleureux mais commence bientôt à montrer sa vraie personnalité, lors de ce voyage dans la folie. Dans ce contexte, ce qui n’est pas clair, c’est combien de fantaisie et combien se passe-t-il simplement dans la tête de harpiste.

Le film sortira aux États-Unis le 20 mai et pour le moment il n’a pas de date de sortie en Amérique latine. Son tournage a commencé en mars de l’année dernière et en seulement deux mois, il a réussi à terminer sa photographie principale. Guirlande sera rejoint une fois de plus par une vieille connaissance comme Rob Hardydirecteur de la photographie de ses précédents projets Ancienne Machine et Annihilation.

Le prochain projet d’Alex Garland a déjà un casting

En plus de Menuqui arrivera en mai, alex guirlande Il travaille déjà sur son prochain film où il s’associera à nouveau avec A24. Il s’agit de Guerre civileoù l’on sait déjà que des chiffres tels que Kirsten Dunst (qui ce dimanche pourrait remporter la statuette pour Le pouvoir du chien), Wagner Moura (narcisses), Stephen McKinley Henderson (dunes) et caille spanny (Jument d’Easttown). Ce que l’on sait peu, c’est qu’il se déroulera dans le futur, en Amérique, mais le reste des détails est un secret absolu.

