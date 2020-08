MAN. La position de conduite des nouveaux camions remporte le prix du design

La position de conduite des nouveaux camions MAN a reçu le prix Red Dot Design Award dans la catégorie Brands & Communication Design 2020.

Les 24 jurés du prix Red Dot Design ont été impressionnés par l’interaction orientée conducteur de la position de conduite de la nouvelle génération de camions MAN et par son concept opérationnel.

Conçu selon les derniers critères de conception, le siège conducteur permet au conducteur d’utiliser intuitivement les nombreuses fonctions d’assistance de la nouvelle génération de camions MAN et de conduire le véhicule de manière sûre et efficace.

Tous les éléments opérationnels sont conçus pour que le conducteur garde les yeux sur la route et les conditions routières.

Les niveaux de visualisation et de fonctionnement sont séparés de sorte que les informations visuelles soient toujours aussi proches que possible de la ligne de visée de la route, tandis que les commandes sont à portée d’une position assise confortable.

Un exemple en est le MAN SmartSelect, qui, grâce à sa fonction de rotation et de pression, minimise le besoin de détourner le regard de la route lors de l’utilisation des menus d’infodivertissement et de navigation.

Les ingénieurs de MAN Truck & Bus se sont également souciés d’offrir aux conducteurs le même niveau de confort de conduite, quels que soient leur âge, leur expérience professionnelle ou leurs affinités techniques.

Orienté conducteur

Avec un poste de travail bien pensé et orienté vers la pratique, la nouvelle génération de camions MAN contribue durablement à simplifier la vie professionnelle quotidienne des chauffeurs routiers.

Dans le développement de la nouvelle génération de camions, MAN s’est appuyée sur la collaboration de plus de 700 conducteurs dans différents types de modèles, de simulateurs de conduite et d’études de piste d’essai, intégrant ainsi les exigences de l’utilisateur dans la conception du poste de travail du conducteur.

Le poste de conduite de la nouvelle génération de camions MAN est regroupé sur trois niveaux.

Le premier propose les commandes classiques d’un véhicule (phares, essuie-glaces, allumage, portes, vitres, climatisation, etc.); le second intègre le système d’infodivertissement et de navigation avec un écran jusqu’à 12,3 pouces et le système innovant MAN SmartSelect; le troisième est constitué d’une télécommande interne pour contrôler les fonctions de confort et de divertissement depuis l’aire de repos.

Chaque système a sa propre logique de commande propre au camion et, en même temps, est intégré dans le concept d’interaction holistique.

«Lorsque MAN a développé la nouvelle génération de camions, il était évident que le conducteur devait être impliqué dès le départ et être au centre de l’attention», a déclaré Andreas Tostmann, président du conseil d’administration de MAN Truck & Bus, lors de la remise du prix rouge Conception de points.

«Ce n’est qu’alors que nous, en tant que fabricants, savons ce dont les conducteurs ont vraiment besoin. Nous avons reçu beaucoup de réactions positives de la part des clients et des médias, et le fait de remporter ce grand prix souligne une fois de plus que nous sommes sur la bonne voie », a souligné le PDG de la marque munichoise.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂