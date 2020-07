Homme attaqué et blessé: un suspect retranché sur le toit de l’université

Le matin, les services d’urgence se précipitent vers l’Université de Brême. Un homme a été blessé et doit être transporté à l’hôpital. L’agresseur présumé s’enfuit sur un toit et y reste. Le contexte est encore complètement flou.

Après un crime violent sur le campus universitaire de Brême, la police tente de persuader le suspect de se rendre. L’homme est sur le toit d’un bâtiment universitaire depuis le matin. Il a blessé un autre homme, a déclaré la police. “Mais les blessures ne mettent pas la vie en danger”, a déclaré le porte-parole de la police Nils Matthiesen. L’homme a été emmené à l’hôpital.

“Actuellement, nous ne pouvons pas confirmer que le suspect a une hache avec lui”, a indiqué des informations sur Twitter. Des forces spéciales lourdement armées ont été déployées. Le bâtiment universitaire de cinq étages a été largement bouclé et plus d’une douzaine de véhicules de la police, des pompiers et des services d’urgence étaient en service.

Le personnel de l’université a été conduit à l’extérieur par la police depuis le bâtiment affecté. “Nous voulons maintenant essayer de le faire descendre du toit volontairement”, a déclaré Matthiesen. Des témoins oculaires ont rapporté que deux personnes parlaient au suspect sur le toit. À proximité, le mot «intimidation» a été pulvérisé sur le toit en majuscules rouges.

Les enquêteurs ont appelé sur Twitter à ne pas répandre de rumeurs ni à publier des photos de l’opération policière en cours. Il n’y a aucun danger pour les spectateurs.