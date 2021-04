Hommage ou pose? Le rappeur Kid Cudi s’habille en Kurt Cobain lors de son émission SNL | 45S

Ce week-end, le rappeur américain Kid Cudi est apparu sur Saturday Night Live en portant deux des tenues les plus emblématiques de Kurt Cobain en hommage à lui. Une partie du public a catalogué le Spectacle En tant que simple coup de publicité, cependant, l’amour de Cudi pour Cobain semble être assez transparent.

Ce n’est pas la première fois que Cudi rend hommage au chef du Nirvana. En fait, il le fait chaque fois qu’il le peut, reconnaissant en lui l’une de ses principales influences en tant qu’artiste. D’un tatouage à bascule jusqu’à l’inclusion d’un goûter de « Burn the Rain », de Nirvana dans son thème son thème « renaître”Extrait de l’album ‘Kids See Ghosts’ en collaboration avec Kanye West.

Ah! Vous ne saviez pas « Burn the Rain »? C’est une chanson inédite qui est sortie avec le documentaire Montage of Heck sur la vie de Cobain. Jetez un oeil ici.

Maintenant, 27 ans après la mort de Cobain (le même âge qu’il avait lorsqu’il est décédé), le rappeur a saisi une nouvelle occasion pour lui rendre hommage. Cette fois, il est apparu dans l’émission pour présenter deux chansons de son dernier album «Man on the Moon III: The Chosen» (2020), «Tequila Shots», «Sad People». Le premier en vedette portant le pull vert délabré dont nous nous souvenons du légendaire MTV Unplugged; et la robe à fleurs du concert bénéfice d’Amnesty International en 1990.

Au-delà de son fanatisme flagrant, Kid Cudi est également connu pour parler ouvertement, à la fois dans ses chansons et dans ses interviews, de la toxicomanie, de la solitude, de la santé mentale et de la lutte pour les droits des minorités. Même pour inspirer les jeunes rappeurs à explorer de nouveaux thèmes et styles (au-delà du gangsta rap qui dominait dans les années 90).

Kid Cudi représente un héritage qui puise directement dans l’authenticité avec laquelle Kurt Cobain s’est montré au monde; et cela confirme une fois de plus que le leader du Nirvana est toujours plus d’actualité à travers la musique et les performances d’artistes contemporains. Bien que pas forcément rock.