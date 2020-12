Homie Memo600 du roi Von envahit la ville de Quando Rondo

L’un des alliés du roi Von, Memo600, a atterri dans le capot de Quando Rondo et voulait que le monde le sache.

King Von a été abattu après une supposée altercation avec Quando Rondo et son équipe à l’extérieur d’une boîte de nuit à Atlanta. Selon des images de sécurité qui circulent depuis cette nuit-là, Von s’est approché de Quando dans le parking et aurait jeté One Punch, ce qui a commencé une mêlée massive avant que des coups de feu ne retentissent. Lul Tim, l’un des hommes de Quando, est accusé d’avoir appuyé sur la gâchette du roi Von. Il a été arrêté pour le crime. Compte tenu de l’allégeance de Von à O’Block et à la OTF, ses potes de Chicago vont rouler pour lui jusqu’à la fin. Les liens étroits du rappeur avec Lil Durk permettent à tout le monde de garder les yeux sur le rappeur étoilé et ses prochains mouvements, mais Lil Durk n’est pas la seule personne qui a retenu notre attention. Memo600, qui a travaillé avec King Von sur la chanson « Exposing Me », aurait atterri à Savannah, en Géorgie. Ce ne serait pas une grande nouvelle la plupart du temps. Cependant, Savannah est la ville que Quando Rondo appelle chez elle. Bien que le rappeur ait beaucoup bougé ces derniers temps, affirmant s’être rendu à Chicago, les spectacles de Quando ont été annulés à gauche et à droite, ce que certains ont attribué aux rumeurs entourant Lil Durk. Sur la photo que Memo600 a postée sur Instagram, il est assis sur un panneau de bienvenue pour Savannah, laissant tomber la légende suivante: « DUCK YO SHIT ». Il a ajouté un emoji de cœur noir, des emojis d’empreinte de pas et un tambour. De nombreux commentateurs disent à Memo de bouger en silence, tandis que d’autres suggèrent qu’il pourrait être là pour repérer la place de Quando. Que pensez-vous que Memo600 faisait à Savannah?