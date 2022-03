Homes Under The Hammer Star pleure alors que l’achat d’enfants ukrainiens est « rejeté »

Maisons sous le marteau le présentateur Martin Roberts a été laissé en larmes après que le détaillant en gros Costco ne l’ait pas laissé acheter plus de deux bouteilles de Calpol pour les enfants ukrainiens. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous:

Le présentateur, généralement mieux connu pour demander aux gens « pourquoi voulez-vous acheter cet endroit » et bouger ses mains comme s’il jouait du piano à la télévision pendant la journée, voulait acheter des fournitures pour les enfants ukrainiens souffrant à cause de l’invasion de Vladimir Poutine.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a fait des milliers de morts et contraint plus de 1,5 million de personnes à fuir le pays, mais beaucoup d’autres sont toujours bloquées dans la zone de guerre.

De nombreux civils ukrainiens ont été bombardés par les forces russes et certaines villes sont assiégées sans issue pour les personnes qui ne participent pas aux combats.

Roberts s’est adressé aux médias sociaux pour exprimer sa frustration de ne pas être autorisé à acheter autant qu’il le voulait, avec l’homme de 58 ans en larmes alors qu’il expliquait que Costco ne lui permettrait pas d’acheter plus de deux boîtes de médicaments pour enfants. Calpol.

Dans la vidéo, il a été submergé par l’émotion, déclarant « nous devons faire ce que nous pouvons » et racontant comment d’autres acheteurs ont acheté plus de médicaments pour faire un don en son nom lorsqu’ils ont réalisé ce qu’il faisait.

La raison pour laquelle Roberts n’a pas pu acheter plus de deux boîtes de Calpol est due aux directives de bonnes pratiques pour les détaillants qui stipulent que les ventes de médicaments contre la douleur doivent être limitées à deux boîtes par client.

Ces conseils sont en place pour équilibrer le besoin d’une personne de soulager la douleur avec la possibilité qu’elle essaie de stocker du paracétamol et les risques de surdosage en en prenant trop en peu de temps, que ce soit intentionnellement ou par inadvertance.

Les directives de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) ont été élaborées en raison de la preuve que les personnes qui achètent des médicaments contre la douleur ont tendance à prendre «impulsivement» des quantités plus importantes qu’elles ne le devraient.

Il suggère également aux détaillants d’éviter de faire des offres sur les analgésiques, c’est pourquoi vous n’avez pas tendance à voir des offres promotionnelles pour le paracétamol, ce qui vous encourage à acheter plus d’une boîte.

En ce qui concerne l’achat de fournitures et leur don aux Ukrainiens dans le besoin, il existe un certain nombre d’organismes de bienfaisance à travers le Royaume-Uni qui accueillent les dons pour les réfugiés.

Selon The Independent, il est préférable de les contacter à l’avance pour leur demander quels articles ils accepteraient car leurs besoins changent tout le temps.

Si vous souhaitez faire un don à l’appel d’urgence de la Croix-Rouge, qui aidera à fournir de la nourriture, des médicaments et des fournitures médicales de base, un abri et de l’eau aux personnes en Ukraine, cliquez sur ici pour plus d’informations.