Homer Simpson a subi 143 millions de dollars de blessures selon une étude

Homer Simpson doit avoir une bonne assurance maladie. Au cours de plus de 30 saisons, Homer a été blessé Les Simpsons probablement plus que tout autre personnage, étant souvent frappé de nouvelles blessures douloureuses à chaque épisode. S’il s’agissait de véritables blessures à traiter dans un hôpital, les factures augmenteraient très rapidement. En fait, une nouvelle étude affirme que le patriarche de la famille Simpson aurait accumulé 143 millions de dollars en factures médicales.

L’étude a été commandée par Downtown LA Law Group, un groupe de premier plan dans le domaine du droit des accidents et des blessures, qui a créé une «feuille de rapport sur les factures médicales d’Homer Simpson». Le groupe a fait des recherches sur les blessures subies lors de ses accidents infâmes à l’émission de télévision et sur le coût des soins médicaux qui en a découlé. Les lésions cérébrales sont en tête de liste, avec une facture médicale estimée à 1 525 5 000 € par incident, suivies d’une paralysie à 508 904 €. La marque a utilisé des données internes pour calculer le coût des blessures d’Homer, totalisant environ 143 millions de dollars tout au long de l’histoire de l’émission. Le but de l’étude était de « faire la lumière sur les dangers et le coût potentiel de ne pas avoir d’assurance-vie ».

Les trois blessures les plus chères subies par Homer Simpson sont :

Dommages au cerveau : 1 525 500 € Paralysie : 508 904 € Exposition aux rayonnements : 150 000 €

Pour évaluer la facture médicale de chaque blessure individuelle, les avocats du Downtown LA Law Group ont identifié le coût moyen de chaque blessure présumée et ont examiné 50 accidents bien documentés, dans plusieurs séries de Les Simpsons – ces blessures s’étendent sur l’ensemble; fractures multiples, blessures à la tête, attaques d’animaux et intoxication alimentaire. En ce qui concerne les blessures les plus courantes subies, la nature maladroite d’Homer Simpson l’a vu tomber, dans les escaliers et hors des toits, se cassant de nombreux os à dix reprises, ce qui lui a coûté environ 48 000 € à chaque fois. Il a également subi huit commotions cérébrales au cours des 50 épisodes analysés, dont trois coïncidaient avec ses chutes, coûtant environ 800 € pour chaque incident.

Le coût total estimé des blessures est de 10 107 798 €, s’il s’agissait d’une facture médicale moyenne, le total pourrait équivaloir à 143 millions de dollars au cours des 706 épisodes. Les prix sont basés sur si Homer Simpson était une personne réelle et médicalement non assurée. Si une personne réelle sujette aux accidents avec des problèmes de santé supplémentaires devait obtenir une assurance en vertu de la Loi sur les soins abordables, les compagnies d’assurance maladie ne peuvent pas refuser la couverture ou facturer plus en raison de conditions préexistantes graves. Cependant, être sujet aux accidents et subir des blessures durables peut avoir une incidence sur la capacité de souscrire une assurance-vie.

Selon Downtown LA Law Group, « La santé peut avoir un impact important sur le montant des primes mensuelles que les gens paient, car c’est l’un des facteurs qu’un assureur utilisera pour évaluer le risque. Bien que la santé d’une personne ne devrait pas l’empêcher d’obtenir une police, cela pourrait signifier qu’ils finissent par payer plus d’assurance-vie qu’une personne en bonne santé. L’Américain moyen dépense 316 600 € en soins de santé au cours de sa vie, tandis qu’Homer Simpson a déjà dépensé 452 fois plus qu’à l’âge de 39 ans.

Farid Yaghoubtil, avocat principal au Downtown LA Law Group, ajoute : « Nous nous engageons à protéger et à servir les droits des personnes qui ont été blessées dans un accident résultant de la négligence ou d’actes répréhensibles d’autrui. Nous avons effectué cette recherche pour, espérons-le, partager l’importance d’avoir une assurance médicale adéquate, car les coûts des blessures peuvent être extrêmement élevés. Bien qu’Homer Simpson soit un personnage fictif, ses blessures sont bien réelles et des exemples des coûts qui pourraient être impliqués si une personne n’était pas assurée. Nous espérons que cette fiche de rapport sur les factures médicales encourage tous ceux qui l’envisagent à souscrire une assurance maladie et à éviter d’en payer le prix. »

Vous pouvez regarder plus de 30 saisons de Les Simpsons sur Disney + avec de nouveaux épisodes diffusés sur Fox le dimanche soir.





