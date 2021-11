Homer s’accroche avec Dingo dans First Look at Disney + Day Short The Simpsons in Plusaversary!

La famille Simpson s’unira avec Mickey et ses amis avec un nouveau court métrage en développement pour célébrer l’anniversaire du lancement de Disney +. Sur le petit écran, Les Simpsons est diffusé sur Fox depuis son premier épisode en 1989, bien que l’émission soit depuis disponible en streaming sur Disney + après l’acquisition de la marque par Disney. De nombreux courts métrages spéciaux ont été animés exclusivement pour Disney+ mettant en vedette Les Simpsons personnages.

Ce mois-ci, ils recommencent avec Les Simpsons dans Plusaversary, commémorant la célébration du Disney+ Day. Dans le nouveau court métrage, « Les Simpsons organisez une fête Disney+ Day et tout le monde est sur la liste… sauf Homer. Avec des amis de tout le service et une musique digne d’une princesse Disney, Plusaversary est l’événement de l’année à Springfield. »

La célébration mondiale du Disney+ Day prendra vie dans 10 jours avec de nouvelles versions de contenu, des expériences de fans, des offres exclusives et plus encore dans The Walt Disney Company le vendredi 12 novembre. Les Simpsons dans Plusaversary est le troisième d’une série de courts métrages Disney + de Les Simpsons qui mettent en valeur les marques et les titres de renom du service. Le précédent publié Guerres des étoiles et shorts sur le thème de Marvel Maggie Simpson dans Le réveil de la force de sa sieste et Le Bon, Le Bart et Le Loki sont actuellement disponibles sur Disney+.

Créé par Matt Groening, Les Simpsons a été à l’origine engendré comme une série de courts métrages d’animation sur Le spectacle de Tracey Ullman avant de se lancer dans sa propre série en 1989. Le dessin animé au succès retentissant est depuis devenu l’une des franchises les plus reconnaissables au monde, s’aventurant dans d’autres médiums qui incluent Le film des Simpson en 2007. La série ne montre aucun signe de fin après plus de trois décennies, car elle a déjà été renouvelée jusqu’à la saison 34. La saison 33 a été diffusée sur Fox en septembre.

Bien que la série compte de nombreux personnages bien-aimés, elle suit principalement les membres de la famille Simpson : Homer (Dan Castellaneta), Marge (Julie Kavner), Bart (Nancy Cartwright) et Lisa (Yeardley Smith), ainsi que bébé Maggie. L’émission est garantie d’avoir au moins 750 épisodes, et pour quelqu’un qui a le temps de regarder chacun d’entre eux et de prendre des notes, une offre d’emploi récente s’est ouverte à la recherche d’un analyste à payer pour faire exactement cela.

« Engagé pour regarder tous les épisodes de la populaire sitcom américaine, The Simpsons Series Analyst sera payé pour noter les événements marquants de l’émission, afin de nous aider à prédire la probabilité que chacun se produise », indique la liste d’emplois du casino britannique Platin. « Maintenant, si vous n’avez pas déjà entendu parler de Les Simpsons prédisant l’avenir, cette théorie a circulé dans le monde après que certains des scénarios de l’émission se soient réalisés des années après leur diffusion. Les événements survenus dans les séries précédentes qui sont devenus réalité incluent la présidence de Donald Trump, le scandale de la viande de cheval en 2013, la pandémie de coronavirus et, plus récemment, la pénurie de carburant en Grande-Bretagne. »

Une première Disney+ Day, Les Simpsons dans Plusaversary fera ses débuts le vendredi 12 novembre exclusivement sur le service de streaming. La précédente Les Simpson des courts métrages avec la série peuvent également être trouvés dans Les Simpsons collection sur Disney+.

