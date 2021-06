« Homeless Man » est apparu dans plus de 100 films hollywoodiens

Il s’agit du « sans-abri » ou du « Radioman » que vous avez peut-être vu se cacher à l’arrière-plan de nombreux films et émissions de télévision tournés à New York :

Le gars, dont le nom a été cité comme Craig Castaldo, a fait des apparitions dans une longue liste d’émissions de télévision et de films, notamment : 30 Rocher, Les défunts, La trilogie Bourne, Mademoiselle Amabilité, Île de l’obturateur, Juste ma chance, Romance et cigarettes, Elfe, Deux semaines de préavis, Briller, Garder la foi, Godzilla, Une rançon, grand papa, M. Actes, Il fait toujours beau à Philadelphie, La vie secrète de Walter Mitty et L’autre femme.