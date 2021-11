Homelander est le héros le plus sexy du monde alors que les garçons se moquent de Paul Rudd

Paul Rudd est peut-être l’homme le plus sexy du monde, mais est-il le plus sexy héros? Il n’est certainement pas, selon le magazine V-PLE, une publication fictive dans le monde de Les garçons. Dans un effort pour aider à promouvoir la populaire série Prime Video, Les garçons les membres du personnel ont occupé des comptes de médias sociaux pour Vought International. Taquinant la troisième saison à venir, diverses images et vidéos ont été publiées sur ces comptes mettant en vedette des personnages de la série.

Cette semaine, il a été révélé que L’homme fourmi Star Paul Rudd est devenu la dernière personne à remporter le titre de l’homme le plus sexy du magazine People, en tant que lauréat de cette année. Laissez-le Les garçons d’offrir une réponse humoristique à cette nouvelle. Cela est venu par le biais d’un article sur les réseaux sociaux de Vought International d’une couverture de magazine pour V-PLE, une parodie claire de People, avec Homelander d’Antony Starr sur le devant. Il lit, « Homelander : le héros le plus sexy vivant ! Un saint d’un homme. Vous êtes les bienvenus.

Homelander est le 2021 de V-PLE #SexestHeroAlive! ?? pic.twitter.com/izNr7cqwA9 – Vought International (@VoughtIntl) 10 novembre 2021

« Depuis le tout début de Les garçons, nous avons vu le bras de propagande de Vought – je veux dire, la chaîne d’information – VNN « , a déclaré le showrunner Eric Kripke à propos des chaînes Vought International, taquinant des clips d’information de style CNN. » Nous allons creuser plus profondément dans ces patriotes justes et équilibrés la saison prochaine, Donc, en guise de teaser, nous présentons « Seven on 7″ avec la plus grande star de VNN, Cameron Coleman. Les épisodes sont dans le canon mondial, fournissant de toutes nouvelles informations qui comblent le fossé entre les saisons 2 et 3. Alors profitez des prises de vue chaudes et des publicités pour les cathéters, tout comme vos parents le font ! »

Selon Amazon, « les épisodes de VNN seront une série phare pour les nouvelles chaînes entièrement mondiales Vought International sur YouTube, Instagram et Twitter. Tout ce qui est publié sur Vought International ne brise pas le quatrième mur et reste entièrement dans le monde de Les garçons, même si le monde réel et le monde réel se mélangent et se chevauchent de manière amusante et surprenante. »

En d’autres termes, Homelander est nommé comme le héros le plus sexy en vie est canon, même si les personnages ne mentionneront pas ce fait lorsque la saison 3 arrivera sur Prime Video. La nouvelle saison apportera plusieurs nouveaux personnages, avec Jensen Ackles en tant que Soldier Boy se démarquant comme l’un des fans veut vraiment voir. Il a été suggéré que Soldier Boy sera au centre de la nouvelle saison avec un rôle important pour Jensen Ackles.

« La saison 3 plonge beaucoup plus dans l’histoire de la façon dont nous sommes arrivés ici à travers ce personnage de Soldier Boy », a déclaré Kripke à Vanity Fair. « Nous avons pu creuser à la fois dans l’histoire du pays et aussi vraiment regarder la masculinité toxique et les rôles masculins, et quel as ** t-show qui est globalement causé. Tout ce putain de roi, ce truc d’homme Marlboro indépendant. «

Pendant ce temps, Laurie Holden de Les morts qui marchent fait également ses débuts dans la nouvelle saison, et il y a eu récemment une première photo d’elle dans le rôle de Crimson Countess. Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour la troisième saison prévue de Les garçons. Pour l’instant, les fans peuvent revenir en arrière et regarder les deux premières saisons en streaming sur Prime Video. La nouvelle image de Homelander sur le magazine « V-PLE » a été publiée par Vought International.

