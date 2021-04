Homeland Saison 1: Date de sortie, distribution, intrigue et dernière critique finale !!!

Lorsque Showtime a révélé la première de Homeland, une nouvelle série du producteur de 24 Howard Gordon, il y avait une crainte que cette prise sur le terrorisme basé aux États-Unis emprunterait trop lourdement aux super-héros de Jack Bauer de Kiefer Sutherland. Homeland, d’un autre côté, s’est avéré être quelque chose de plus qu’un programme générique 24 clone ou d’action antiterroriste presque immédiatement après sa création. Homeland s’est avéré être non seulement le meilleur opéra de Showtime, mais aussi l’un des meilleurs drames de la télévision en général, au cours de sa première saison.

Revoir:

L’une des caractéristiques les plus marquantes de la série est la façon dont elle plonge dans la vie et le psychisme fragiles des personnes chargées de prévenir ou de perpétrer des actes de terrorisme. Le jeu de méfiance et de trahison entre les trois chefs de file de Homeland, Damian Lewis, Claire Danes et Mandy Patinkin, a gardé l’excitation dans leurs histoires individuelles aussi fascinante que le danger global d’une Amérique en péril tout au long de la saison.

Ce qui rend Homeland si bon, c’est la façon dont il superpose les mystères entourant les trois pistes et leur recherche de sécurité, de salut ou peut-être de vengeance en maintenant le public dans l’obscurité juste assez longtemps pour créer du suspense – mais lorsque les lumières sont allumées, chacun révélation laisse intelligemment le public se demander ce qui va se passer ensuite.

Par exemple, Nicholas Brody de Lewis, qui joue une menace terroriste récurrente et récurrente qui, au début, semble être un prisonnier de guerre en difficulté soumis à un lavage de cerveau impossible à reconnaître, est momentanément libéré de tout soupçon avant d’être identifié comme la menace ultime.

La découverte que Brody est en train de commettre un acte de terreur dans un lieu d’amour et d’horrible chagrin est ce qui rend le revirement et le personnage de Brody si intrigants. Carrie Matheson, interprétée par Claire Danes, est également motivée par les conflits, ce qui est à la fois son incapacité à faire face à une perte passée et sa lutte pour contenir un trouble mental paralysant.

Carrie, comme Brody, était peut-être un personnage typique avec un objectif clair, mais chaque personnage est élevé non seulement par les performances stellaires des acteurs, mais aussi par les changements subtils provoqués par l’incertitude, le doute de soi et les remords des Danois. et Lewis ont eu la liberté d’explorer et de jouer au cours de la première saison.

Plutôt que de manipuler les nombreux défauts des personnages, Homeland préfère les explorer et se plonger dans la vie en lambeaux de ceux qui sont liés par un désir d’agir – que ce soit négatif ou préventif – qui conduit finalement la série et rend la fin de partie d’autant plus potentiellement efficace. – quel que soit le résultat.

Le thème central de la première saison de Homeland a été la question de la loyauté de Brody envers le terroriste Abu Nazir (Navid Negahban). La réponse à cette question est apparue aussi lentement et méthodiquement que la tentative du chef terroriste de tuer le vice-président américain William Walden (Jamey Sheridan).

L’aspect le plus remarquable de Homeland est que le public ne sait toujours pas comment les événements se dérouleront même au début de la finale de la saison, surnommée «Marine One».

Homeland a un groupe exceptionnel de créatifs qui ont pu raconter une histoire tordue et pleine de suspens qui a choqué en grande partie en raison de sa capacité à être honnête avec ses téléspectateurs plutôt que de compter sur une série d’astuces et de transactions hors écran pour saper l’histoire.

