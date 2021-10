Home Sweet Home Alone Trailer est un remake shot-for-shot de la bande-annonce originale de Home Alone

Nous venons de voir la bande-annonce de Home Sweet Home Alone hier, marquant le sixième film de la franchise. Et il n’a pas fallu longtemps aux téléspectateurs pour voir, pas seulement une ressemblance frappante avec le film original, mais un match coup par coup tout au long de la bande-annonce. Consequence sur YouTube a fait le travail pour nous. Home Sweet Home Seul vs. Seul à la maison. Aller!

Mis à part les « hommages » côte à côte qui sont rendus Home Sweet Home Seul, les réalisateurs donnent des accessoires à leurs héros depuis le début du film. Certaines de nos scènes préférées dans nos films préférés sont celles que le spectateur et le réalisateur peuvent célébrer ensemble leur amour partagé de ladite scène. Beaucoup me viennent à l’esprit.

Jon Favreau est sorti swingin’ (hein?) Quand il a écrit et joué dans Échangistes. Il a donné à ses héros les hochements de tête sur lesquels lui et les fans se sont mis d’accord. L’hommage, utilisant la promenade dans la cuisine au coup de club, à Martin Scorsese Goodfellas, bien que maladroit était ambitieux, et, vous pouvez le dire, était sincère.

Il nous a aussi offert le Quentin Tarantino Chiens de réservoir marcher qui nous a tous fait rire.

Soirées Boogie le réalisateur Paul Thomas Anderson l’a fait sortir du parc avec le coup d’entrée du club. Quatre minutes d’une seule prise de vue sans couture. C’est beau. Bien que ce ne soit peut-être pas un hommage à Scorsese lui-même, nous pouvons tous voir qu’il a fait l’éloge du concept.

Des films comme le remake, c’est-à-dire la réplique quasi exacte, de psychopathe créé par Gus Van Sant peut être décrit comme rien de moins qu’un salut au sensai, Alfred Hitchcock. La partition est réutilisée avec de nouveaux arrangements de Danny Elfman, le script a des changements infimes. Le casting comprenait Vince Vaughn, Anne Heche et William H. Macy. Le film a été un flop, mais il vaut le coup d’être vu. Tout est né d’une expérience pour voir si un chef-d’œuvre incomparable pouvait avoir la même étreinte chaleureuse de la part de nouveaux téléspectateurs inconnus de l’original et des critiques. On a répété à plusieurs reprises à Van Sant que ses œuvres originales n’étaient pas aussi excitantes pour les réalisateurs de films, que peut-être une suite à autre chose. Il a utilisé son influence après le succès de Chasse de bonne volonté pour tester ses théories et celles des studios.

Des années plus tard, dans le podcast WTF de Marc Maron, il a discuté des résultats. « Donc ça n’a pas fonctionné. Mais l’idée était de savoir si vous pouviez ou non refaire quelque chose et cela répéterait le box-office. C’était le genre d’expérience scientifique étrange … C’est plus important maintenant, je pense, parce que des gens comme vous le feront posez des questions à ce sujet. C’est plus vivant maintenant qu’il ne l’était quand il a échoué, juste avec le monde de l’art ou le monde moderne. «

Nous sommes donc en plein milieu d’un remake, d’un redémarrage, d’une suite, d’un trio, d’un spin-off, d’une réimagination, d’une histoire d’origine, d’un rinçage et d’une ère de répétition pour le cinéma et la télévision qui se poursuit avec la rupture de Seul à la maison. J’écris un article presque tous les jours sur l’un des sujets ci-dessus. Les huées et les acclamations suivent dans une égale mesure. Je ne termine pas toujours ces articles avec cette question, mais je la pose toujours dans ma tête. Existe-t-il une formule pour la réimagination embrassée ? J’aimerais entendre vos théories. Je pense qu’une partie solide de l’équation est constituée par les acteurs originaux. Cette publicité n’est qu’une petite partie de mon hypothèse.

