Home Sweet Home Alone redémarre la franchise emblématique sur Disney + en novembre

Le Seul à la maison reboot a maintenant un nouveau titre avec une date de sortie officielle. Sur les réseaux sociaux, Disney a révélé que nous sommes exactement à trois mois de la sortie de Home Sweet Home Seul, une nouvelle version de la série de films de comédie familiale qui a commencé avec l’original Seul à la maison en 1990. Outre un premier aperçu des principaux acteurs du nouveau film, l’annonce révèle également que Home Sweet Home Seul commencera à diffuser le 12 novembre sur Disney +.

Home Sweet Home Seul stars Ellie Kemper, Archie Yates, Rob Delaney, Aisling Bea, le favori SNL Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki et Chris Parnell. Il est réalisé par Dan Mazer qui a utilisé un scénario écrit par Mikey Day et Streeter Seidell. Hutch Parker et Dan Wilson ont produit. Jeremiah Samuels est producteur exécutif.

Le nouveau Seul à la maison reprendra une prémisse similaire à ce que nous avons vu dans les films précédents. Un résumé pour le Home Sweet Home Seul se lit : « Home Sweet Home Seul suivra Max Mercer, un jeune garçon espiègle et plein de ressources qui a été laissé pour compte pendant que sa famille est au Japon pour les vacances. Ainsi, lorsqu’un couple marié tentant de récupérer un héritage inestimable jette son dévolu sur la maison de la famille Mercer, c’est à Max de la protéger des intrus… et il fera tout ce qu’il faut pour les empêcher d’entrer. »

En 1990, le premier Seul à la maison est sorti en salles. Écrit par John Hughes et réalisé par Chris Columbus, la comédie familiale met en vedette Macaulay Culkin dans le rôle de Kevin McCallister, un garçon de huit ans dont la famille le laisse accidentellement seul à la maison lorsqu’ils partent en voyage en famille. Pendant ce temps, les cambrioleurs Harry (Joe Pesci) et Marv (Daniel Stern) jettent leur dévolu sur le manoir de la famille McCallister, et Kevin doit utiliser les objets trouvés dans la maison pour garder la maison — et lui-même — en sécurité.

Seul à la maison a été un succès retentissant à l’époque, rapportant plus de 476 millions de dollars pour devenir le film le plus rentable des années 1990. Une suite a été rapidement commandée avec Culkin, Pesci et Stern tous de retour pour Seul à la maison 2 : Perdu à New York en 1991. Le film a également été un immense succès et est souvent associé à l’original en tant que volets les plus populaires de la série. Dans la suite, Kevin McCallister se retrouve seul dans les rues de Manhattan avec à nouveau Harry et Marv à sa poursuite.

Il y a eu depuis trois autres suites, mais avec aucun des membres de la distribution d’origine. Seul à la maison 3, sorti en 1997, présentait un nouveau jeune garçon mais avec un concept similaire. Seul à la maison 4: reprendre la maison serait présenté en tant que téléfilm sur ABC en 2002, suivi de Seul à la maison : le braquage des Fêtes sur ABC Family en 2012. Ces versements ne sont pas aussi bien reçus que les films originaux avec Macaulay Culkin en tête. Reste à voir à quel point Home Sweet Home Seul s’en tirera avec les fans de l’original lors de sa sortie.

Home Sweet Home Seul commencera à diffuser le 12 novembre 2021, exclusivement sur Disney +. En attendant, le classique Seul à la maison les films peuvent être trouvés sur le streamer. Cette nouvelle nous vient de Disney+ sur Twitter.

Sujets : Seul à la maison, Disney Plus