Home Sweet Home Alone Easter Egg révèle ce que fait Kevin McCallister maintenant

Un œuf de Pâques dans Home Sweet Home Seul révèle ce que Kevin McCallister fait maintenant – et il semble qu’il se débrouille plutôt bien pour lui-même ces jours-ci.

La nouvelle comédie d’aventure est un redémarrage du film de Noël de 1990 et met en vedette les goûts de Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea et Kenan Thompson.

Cette fois, l’histoire suit un enfant appelé Max Mercer (Yates) qui – croyez-le ou non – est laissé pour compte lorsque sa famille s’envole pour le Japon pour leurs vacances.

Selon Newsweek, d’un seul coup on voit Max a un système de sécurité installé à la maison, avec un panneau indiquant qu’il est fourni par nul autre que McCallister Security.

Bien sûr, n’importe lequel des McCallister J’ai peut-être créé l’entreprise, mais mon argent est sur le gamin qui a repoussé les Wet Bandits avec des pièges ridicules... Bien que, espérons-le, il utilise des formes de protection légèrement plus légitimes de nos jours.

Et le signe n’est pas le seul indice que nous obtenons de la vie actuelle de Kevin, comme son frère Buzz (Devin Ratray) – maintenant un flic – mentionne également salutm à un moment donné, disant que son petit frère appelle chaque année la police dans une farce « seul à la maison ».

Il a déclaré: « Je pense que nous avons réalisé que cela n’allait pas se produire et en fait, nous n’avons pas nécessairement poussé trop fort parce que c’est alors de cela qu’il s’agirait d’une manière étrange.

« J’étais très impatient que cela vive selon ses propres termes et se débrouille seul et ne se sente pas trop comme une fête de rappel.

« J’espère que nous avons trouvé l’équilibre où il y a assez de choses là-dedans où les adultes le regarderont et diront: » Oh oui, je comprends. C’est bien. Oh, c’est drôle. C’est intelligent. »