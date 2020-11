Home Alone Le réalisateur qualifie Stoned Alone de Ryan Reynolds une insulte à l’art cinématographique

Il y a peu de films de Noël aussi aimés que la comédie de 1990 Seul à la maison avec Macaulay Culkin. Naturellement, Hollywood a essayé de profiter du film de diverses manières depuis. Ryan Reynolds est attaché en tant que producteur à un film intitulé Lapidé seul, qui est décrit comme un successeur spirituel de Seul à la maison. Le cinéaste Chris Columbus, qui a réalisé le film original de 1990, a expliqué pourquoi il trouve le concept de Lapidé seul insultant.

«Les redémarrages sont tout simplement stupides pour moi. Quand je lis quelque chose qui s’appelle Lapidé seul, ils allaient faire avec Ryan – c’était un film R-rated Home Alone sur les stoners – je me suis dit: «C’est juste une insulte à l’art du cinéma. Si vous faites une comédie, une comédie musicale, quel que soit le film que je fais, mon objectif est de la traiter avec le même respect que si je faisais The Godfather. Home Alone n’est pas The Godfather, mais il faut le traiter avec ce genre de respect et cette idée de refaire des choses qui existent déjà et qui fonctionnent bien? Regardez l’original! Oublie ça. Ça ne sera jamais aussi bon. «

En plus de produire le film, Ryan Reynolds peut éventuellement jouer dans Lapidé seul, qui est décrit comme une interprétation irrévérencieuse, percutante et cotée R Seul à la maison, réalisé par Augustine Frizzell à partir d’un scénario écrit par Kevin Burrows et Matt Mider. Reynolds est sur le point de produire via sa bannière de production Maximum Effort basée à Fox, avec George Dewey de Maximum Effort en tant que producteur exécutif.

Selon la description officielle du film, Lapidé seul raconte l’histoire d’un fainéant qui cultive des mauvaises herbes dans la vingtaine et qui manque un avion pour ses vacances au ski. Mais alors que le personnage de Culkin, Kevin réagit au même dilemme en mangeant des bonbons et en faisant ce qu’il veut dans la maison en l’absence de sa famille, le personnage principal de Lapidé seul choisit de planer, ce qui alimente sa paranoïa. Lorsque des voleurs se présentent pour voler chez lui, le fainéant lapidé n’a d’autre choix que de contrecarrer leurs machinations en haut.

Lapidé seul n’est pas le seul film qui Chris Columbus a un problème avec. Disney + redémarre également l’original Seul à la maison avec un film centré sur un petit nouveau nommé Max. Selon Columbus, faire quelque chose d’original serait une meilleure utilisation des ressources de Disney qu’un rechapage de son film qui ne correspondra jamais à l’original.

« Personne ne m’a contacté à propos de [the reboot] et c’est une perte de temps en ce qui me concerne. À quoi ça sert? Je crois fermement que vous ne refaites pas des films qui ont la longévité de Home Alone. Vous n’allez plus créer de foudre dans une bouteille. Cela n’arrivera tout simplement pas. Alors pourquoi le faire? C’est comme faire une version peinture par numéros d’un film d’animation Disney – une version en direct de cela. À quoi ça sert? Cela a été fait. Fais ton propre truc. Même si vous échouez lamentablement, au moins vous avez trouvé quelque chose d’original. «

Cette histoire est née chez Independent avec des détails supplémentaires concernant Lapidé seul venant de la date limite.

